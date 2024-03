Raúl Pineda, presidente de Credenciales: Zulay, en estos momentos, tiene que defenderse en la Corte

Panamá/El caso de la diputada y candidata presidencial Zulay Rodríguez, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia en perjuicio de un comerciante mexicano, podría no dilucidarse en la justicia ordinaria.

A pesar de que la diputada presentó su carta de renuncia ante la secretaría de la Asamblea Nacional, para que se informara a la Comisión de Credenciales esta instancia legislativa primero abordará todas las solicitudes de nombramientos, así como las denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y luego entraría a analizar el caso de Rodríguez.

Así lo explicó el diputado perredista y presidente de esa comisión, Raúl Pineda, quien dijo que Zulay Rodríguez, en estos momentos, tiene que defenderse en la Corte.

Indicó que en el tema de la renuncia de la diputada "tiene que perfeccionarse y, en estos momentos, está en espera para que le toque la fecha en que la Comisión le dé conocimiento a esa renuncia, mientras tanto ella goza de todos los derechos de diputada de la República".

Añadió que existe una serie de pasos, para que la nota llegue al presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, quien es el que tiene que dar conocimiento a otros entes de que Rodríguez ya no gozaría de su condición de diputada.

Se va a trabajar con la mayor urgencia en el tiempo oportuno (...) Yo creo que la diputada Zulay Rodríguez goza de la capacidad de defenderse, yo creo en su inocencia", dijo.

Rodríguez está siendo investigada por el caso "de los lingotes de oro". La semana pasada, la candidata no asistió a la audiencia, pero sí lo hizo su abogado, Ángel Álvarez, quien señaló que su cliente "no ostenta la condición de diputada y, por consiguiente, no es competencia de la Corte Suprema de Justicia adelantar la causa penal...".

Culmina la audiencia de garantías a Zulay Rodríguez, sin decisión.

La Juez de garantías dijo que no cuenta con los elementos necesarios para definir si son competentes o no para seguir con este caso o deben remitirlo a la justicia ordinaria.



👉🏻Más detalles sobre esta nota en… pic.twitter.com/9QvafnPRFU — TVN Noticias (@tvnnoticias) 7 de marzo de 2024

No obstante, la jueza de garantías, la magistrada Ariadne García, dijo que no cuenta con los elementos necesarios para definir si son competentes o no para seguir con este caso o deben remitirlo a la justicia ordinaria.

En el transcurso del primer debate presidencial, el pasado 26 de febrero, Zulay Rodríguez anunció su renuncia como diputada del circuito 8-2, en el distrito de San Miguelito.

Queda mes y medio para que la Asamblea culmine el actual periodo legislativo.