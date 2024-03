Melitón Arrocha renuncia al fuero penal electoral y dice que sigue su camino a la presidencia

Ciudad de Panamá, Panamá/Melitón Arrocha, candidato presidencial por libre postulación, presentó este lunes 11 de marzo, la renuncia al fuero penal electoral.

El candidato citó a los medios de comunicación para hacer un anuncio al país, dando a conocer que renunciaba al fuero penal desde las escalinatas del Tribunal Electoral.

Hubo muchas especulaciones sobre la posible renuncia de Arrocha a la carrera presidencial. “¿Ah renunciar? Empecé este camino para llegar Palacio de las Garzas, estoy comprometido con el pueblo panameño y el próximo 5 de mayo vamos a ganar”.

Arrocha dijo que está listo para el segundo debate presidencial. "Llevo yo mi chaleco antibalas que lleven ellos el suyo también".

Argumentó que de cara al segundo debate presidencial, es oportuno renunciar al fuero, para devolver la confianza a la institucionalidad democrática y mandarle un mensaje a los candidatos que "están abusando de la institución, que están tratando de encontrar prescripciones y huirle a la justicia".

Hizo un llamado a toda la clase política para que hagan lo mismo. "Llego el momento de devolverle la confianza a la institucionalidad democrática del país y eso significa que no hay nadie por encima de la ley".

Tras conocerse que por la inhabilitación de Ricardo Martinelli, ahora el candidato presidencial de Realizando Metas es José Raúl Mulino, Arrocha dijo que espera que no rehúya al debate.

Sin embargo, Mulino dijo más temprano en Noticias AM, que no lo han invitado al segundo debate y que está evaluando para no ir, en caso de que llegue la invitación. El segundo debate presidencial será el miércoles en la provincia de Chiriquí.

"La verdad es que ese es un propósito democrático; en donde tenemos la oportunidad de mostrarle nuestros colores, que la gente entienda cómo va a abordar los verdaderos y genuinos problemas del pueblo panameño, encuentra la oportunidad primero de que lo invitaran y de que no podía ir porque resultaba ser que todavía no era candidato y cuando tiene la oportunidad le rehúye al debate. Me parece un acto de cobardía de la más gigantesca proporción", indicó Arrocha.

El candidato apeló a las personas que forman parte de "los indecisos", a que desde la perspectiva de su propuesta voten por él.