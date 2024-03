'Soy una mejor versión del que fue presidente' | Así enfrentó Martín Torrijos las redes sociales

Ciudad de Panamá/No es un secreto que las redes sociales se han convertido en el canal de información por excelencia de los jóvenes que no solo buscan mantenerse informados, sino también expresar su opinión sobre los distintos temas que afectan al país. Por ello, en la segunda estación de "Si fuera Presidente", al candidato presidencial Martín Torrijos, quien participa en su tercera contienda electoral desde 1999, le tocó enfrentarse al desafío de las redes sociales en una era predominantemente digital en la que no existen secretos y nada se olvida.

De la mano del periodista Nicanor Alvarado, Torrijos repasó todo lo que las redes sociales generaron en torno a su figura y sus comentarios. Antes de iniciar, el candidato por el Partido Popular dejó claro que la red que más le gusta es Instagram y la que menos, es X por tener muchos "heaters", aseguró.

Así las cosas, el desafío inició precisamente con un comentario que Torrijos puso en X en noviembre de 2023 cuando el país vivía su mayor crisis social debido a la aprobación del inconstitucional contrato con Minera Panamá. En ese momento, Torrijos manifestó: "Un gobierno incapaz no merece la confrontación de un pueblo".

Ante este comentario y tomando en cuenta que el expresidente enfrentó fuertes desafíos durante su gestión administrativa como presidente de la República durante el periodo de 2004 a 2009, siendo las reformas a la Caja de Seguro Social, lo que más se recuerda de aquella época, Torrijos señaló que "Nosotros nos unificamos y logramos un cambio para el país y se hizo sin traumas. Fue un cambio que limitó el número de diputados que estaban en la Asamblea y sus suplentes".

Torrijos aseguró que con un gobierno que tenga iniciativa y que se muestre cercano a la gente no hay necesidad de buscar confrontación siempre que se cumplan los compromisos y se resuelvan los conflictos a través del diálogo.

Para Torrijos que fue jefe de Estado hace ya más de 15 años, el panorama social y político del país es completamente diferente al que él se encontró cuando llegó a la presidencia. Ante esta pregunta, el candidato no se amilanó y aseguró que él también ha cambiado y que hoy sabe cómo volver a utilizar su liderazgo a su favor.

"Si antes con diferencias mucho más marcadas de la que tenemos hoy y con un país que estaba en mejores condiciones lo pudimos hacer, yo estoy seguro que nuevamente encontraremos la fórmula para arreglar el problema de la Caja de Seguro Social y ponernos de acuerdo para definir cuáles son las reformas que necesita el país".

Economía, el tema central de su discurso de 2004

En la segunda plataforma digital, Torrijos se enfrentó a un extracto de su propio discurso pronunciado el día de su toma de posesión el 3 de septiembre de 2004. En él, el expresidente se refería a la crisis económica del país de la siguiente manera: "La situación de endeudamiento; el terrible desajuste fiscal que tendremos durante los primeros cuatro meses y lo que está todavía por destaparse nos ponen en una situación de liquidez muy estrecha".

Al rememorar aquellas palabras, el candidato reconoció que el panorama que hoy vive el país parece ser un Déjà vu de lo que él enfrentó en su quinquenio. Sin embargo, indicó que lo importante ahora es que “sabemos cómo hacerlo”.

"Llegamos, cogimos un país altamente endeudado, logramos manejar con eficiencia y además con transparencia unas finanzas públicas que nos permitió no solo crecer como nunca durante mi periodo, sino que ese crecimiento fue expandido a años posteriores".

De la misma manera, destacó que las reformas hechas a la Caja de Seguro Social durante su gobierno y los ajustes hechos para resolver el tema de la deuda pública, hicieron que el país lograra obtener grado de inversión y lo más importante, iniciar la ampliación del Canal de Panamá.

"Yo cambié, soy una mejor versión del que fue presidente porque a través del tiempo uno madura y aprende las lecciones". — Martín Torrijos - Candidato presidencial

No obstante, al candidato se le recordó que en su gobierno su ministro de Economía y Finanzas fue Héctor Alexander, el mismo que hoy maneja los hilos del tesoro nacional y al cual se le acusa de dejar al país en un nivel alarmante de endeudamiento. Ante esto, Torrijos expresó que esto "demuestra que no son los músicos sino el director de la orquesta".

"Hoy día no hay dirección, el presidente está ausente y cada cual hace lo que quiere y el país se va por el camino de la corrupción, el despilfarro y la falta de coherencia", señaló.

Por otro lado, sin mega obras de gran envergadura como la que tuvo el expresidente durante su periodo de gobierno como la ampliación del canal con la que logró dejar a Panamá con un índice de desempleo por debajo del 6%, Martín Torrijos señaló que la inversión extranjera a través de rubros como el turismo, la logística, la agroindustria será los elementos que ayudarán al crecimiento exponencial del país.

Instagram, su red favorita

En tiempo de campaña electoral es muy usual ver a los candidatos recorrer el país buscando el voto hasta en las comunidades más recónditas, incluso realizando actividades que muchas veces están fuera de la rutina de lo convencional. Y es precisamente estas imágenes las que generalmente son muy comentadas en redes sociales. Una de ellas fue un video de Torrijos bailando tamborito durante un recorrido político junto a varias seguidoras.

Al verse, el candidato admitió que, aunque le gusta la música, no es muy diestro para el baile. Siendo objetivo, Torrijos se calificó con un 5 de 10, aunque dejó claro que su esposa Vivian siempre lo anima diciéndole que lo hace mejor (bailar) de lo que él se califica. De igual manera reconoció que algunas veces estas actividades se realizan por compromisos de campaña y otras porque nacen de manera espontánea en el momento.

La foto con Nito

Por último, Torrijos le tocó enfrentarse a una foto suya en compañía del entonces candidato presidencial Laurentino Cortizo publicada en su cuenta de Facebook el 17 de diciembre de 2018 en el que dijo: "Esta conversación con Nito me reitera que es la mejor opción para el país, frente al futuro incierto que nos dejan. Nito tiene la capacidad, el compromiso, promueve la participación y cuenta con el mejor equipo. ¡Ánimo, estamos a 138 días para la victoria.

Preguntado por lo que pudo haber cambiado desde aquella foto hasta hoy, el expresidente señaló que el que cambió fue Cortizo, decepcionando a muchos quienes creyeron en su propuesta porque puesto que no se hizo el gobierno que esperaban.

"Yo he sido el mayor crítico que ha tenido esta administración, el que le ha pegado más de frente a la dirección del partido y no he estado en ese juego de que hablan de la corrupción pero les dan plata a través de la descentralización", expresó.