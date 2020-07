Organizan el primer evento de talentos para atletas de Olimpiadas Especiales

La metodología será totalmente virtual y organizado por Sabrina Neimark, quien realizó el evento del patacón más grande del mundo. Para poder votar por los favoritos, pueden ingresar en las redes sociales de Impacta Panamá.

Sabrina Naimark, directora y fundadora de Impacta señaló que los finalistas serán evaluados por artistas panameños como: Jimmy Bad Boy, RD Maravilla, Akim y Los Rabanes.

"No se pierdan la oportunidad de ser parte de este proyecto, y de darle una oportunidad más y de darles espacios a nuestros atletas que se merecen todo el apoyo en estos momentos para demostrar realmente cuáles son sus talentos", destacó Naimark.

El concurso fue creado no solo para aportar al talento nacional, sino para demostrar que no existen límites, nosotros ponemos nuestras propias barreras. 46 atletas de todas las provincias del país, aplicaron al concurso. Hubo una primera ronda de audiciones y presentaciones con cada uno de los atletas via Zoom de los cuales fueron los que avanzaron a la siguiente ronda.

La organización contó con mentores reconocidos a nivel nacional e internacional que se sumaron a este proyecto para asesorar y enseñar a nuestros atletas de Olimpiadas Especiales a sacar lo mejor de sus talentos y ayudarlos en todo este trayecto.