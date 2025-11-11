Inicia fase de demolición en proyecto de rehabilitación del centro histórico de Colón
El Ministerio de Cultura avanza con la rehabilitación de inmuebles históricos en la avenida Central de Colón, como parte del plan de revitalización urbana y conservación patrimonial.
Colón/El Ministerio de Cultura (Mi Cultura), a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural (DNPC) y la Oficina del Centro Histórico de la Ciudad de Colón, anunció el inicio de la fase de demolición dentro del proyecto de rehabilitación de los inmuebles ubicados en las fincas 2480 y 2580, en la avenida Central del centro histórico colonense.
Esta etapa contempla la demolición técnica de dos fachadas, con todos los permisos y aprobaciones exigidos por la normativa vigente. Los estudios realizados por profesionales idóneos confirmaron que las estructuras no eran recuperables, lo que llevó a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural a autorizar su demolición y posterior reconstrucción según los planos aprobados para la rehabilitación integral del inmueble.
El proyecto, que atravesó un proceso extenso de revisión y subsanaciones técnicas, se considera un ejemplo de gestión responsable del patrimonio, demostrando que un anteproyecto correctamente tramitado puede ejecutarse de manera ordenada y respetuosa con los lineamientos patrimoniales y urbanísticos.
Según la Oficina del Centro Histórico de la Ciudad de Colón, este avance representa un paso importante hacia la revitalización urbana y la conservación responsable del patrimonio histórico. Además, una vez rehabilitado, el edificio contribuirá a la reactivación económica del área al generar empleos, dinamizar el comercio local y mejorar el entorno urbano del centro histórico.