Contraloría restablece plataforma SIGUEME y vigilará accesos para evitar uso indebido

La Contraloría General de la República informó que la plataforma SIGUEME, herramienta pública utilizada para consultar trámites y documentos, volvió a operar con normalidad luego de varios días de monitoreo y ajustes técnicos.

La entidad explicó que el sistema de registro de usuarios se mantendrá activo para identificar comportamientos de consulta que se aparten de lo habitual, con el objetivo de prevenir intentos de saturación o bloqueo del servicio. Según el comunicado, la medida está dirigida a detectar accesos anómalos, pero no afectará a quienes utilicen la plataforma de forma regular.

La Contraloría señaló que seguirá supervisando el funcionamiento de SIGUEME para garantizar la continuidad de la información y la integridad de los datos públicos disponibles. También recordó que la información ofrecida en la plataforma es de libre acceso, pero no puede ser usada con fines comerciales o de lucro, y en caso de citarse en investigaciones o análisis, debe reconocerse a la Contraloría como fuente oficial.

La población puede consultar sus trámites directamente en Sígueme o llamar al Centro de Atención Ciudadana al 510-4144 para recibir asistencia.

La institución afirmó que estas medidas buscan mantener un entorno digital seguro y estable frente al creciente uso de plataformas públicas en línea.