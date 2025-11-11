Inician cierres parciales por obras del proyecto de saneamiento del río Matasnillo en San Francisco

El Programa Saneamiento de Panamá pidió a la ciudadanía comprensión por las molestias temporales que pueda generar el proyecto y aseguró que se trabajará para minimizar las afectaciones en la zona.

El Programa Saneamiento de Panamá (PSP) informó que, a partir del martes 12 de noviembre, se realizarán cierres parciales en el corregimiento de San Francisco, específicamente en el área de Vía España, frente a los estacionamientos del Hospital San Fernando, como parte de los trabajos de construcción del Pozo #8 del proyecto “Diseño y construcción del colector principal del río Matasnillo”.

De acuerdo con el comunicado, las labores se extenderán por un período de nueve meses y se ejecutarán de lunes a sábado, durante las 24 horas del día, mientras que los domingos y días feriados no habrá trabajos.

El proyecto, a cargo del Consorcio BRD Matasnillo, busca mejorar el sistema de saneamiento y beneficiar directamente a las comunidades cercanas al río Matasnillo, reduciendo la contaminación y fortaleciendo la infraestructura sanitaria de la ciudad.

Durante la ejecución de la obra, se aplicará un Plan de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal coordinado con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con el objetivo de mantener el bienestar y la seguridad de residentes, transeúntes y comercios del área.

El Programa Saneamiento de Panamá pidió a la ciudadanía comprensión por las molestias temporales que pueda generar el proyecto y aseguró que se trabajará para minimizar las afectaciones en la zona.

En caso de dudas o inconvenientes, los residentes podrán comunicarse con el consorcio BRD Matasnillo a los teléfonos 6926-1848 / 6826-3416 o al correo gestionsocial@consorciobrd.com, así como con la licenciada Dagmar López del Programa Saneamiento de Panamá al 235-8601 ext. 1443 o al correo dagmarlopez@minsa.gob.pa.