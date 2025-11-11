Sinaproc emite aviso por oleajes y fuertes vientos en el Caribe panameño hasta el jueves

Para reportes o emergencias, las autoridades mantienen habilitadas las líneas 911 y 520-4426 .

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por intensificación del viento y oleajes en el litoral Caribe panameño, que se mantendrá vigente desde este martes 11 hasta el jueves 13 de noviembre de 2025.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el aumento en las condiciones marítimas se debe al avance de un empuje frío sobre el país, fenómeno que generará fuertes rompientes, corrientes de retorno y riesgos para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas, así como para comunidades costeras.

Las zonas bajo vigilancia son:

Caribe Occidental: Bocas del Toro y norte de Veraguas, con olas entre 1.5 y 2.0 metros y vientos de 20 a 35 km/h .

Bocas del Toro y norte de Veraguas, con olas entre y vientos de . Caribe Central: Colón, Costa Abajo, Centro y Costa Arriba, con olas entre 1.0 y 2.0 metros y vientos de 20 a 30 km/h .

Colón, Costa Abajo, Centro y Costa Arriba, con olas entre y vientos de . Caribe Oriental: Comarca Guna Yala, con olas de 1.5 a 2.8 metros y vientos de 20 a 30 km/h.

El Sinaproc recomendó a los bañistas y navegantes extremar precauciones, evitar ingresar al mar durante las condiciones adversas y seguir las indicaciones oficiales de las autoridades competentes.

Asimismo, pidió a las comunidades costeras y a las autoridades locales mantener vigilancia en puertos y zonas vulnerables, ante el posible impacto de las marejadas.

Para reportes o emergencias, las autoridades mantienen habilitadas las líneas 911 y 520-4426.