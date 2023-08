Instan a asegurados a no perder citas médicas, ante un futuro 'momento de crisis"

Ciudad de Panamá, Panamá/Coherencia en el sistema de salud y el poner fin al acoso que existe contra médicos anestesiólogos que están siendo involucrados en las investigaciones por las pérdidas de fentanilo, fueron dos de los puntos importantes abordados durante la mesa en la que se sentaron a dialogar las autoridades de salud y gremios médicos.

Fernando Castañeda, secretario general de la Asociación de Médicos Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), señaló que lo que plantearon en la mesa son propuestas concretas en temas como el abastecimiento de medicamentos, por medio de licitación de precio único.

Por otro lado, augura que el desmantelamiento de la atención primaria será el “más espantoso” de los retos que tendrá el próximo gobierno. “Este gobierno ha desmantelado la red primaria”.

Añadió que los presupuestos destinados a otros hospitales de la entidad han estado siendo succionados, para la dotación de la Ciudad de la Salud.

También denunció que lamentablemente, otros que están siendo acosados, por ejemplo, son los residentes y que los nombramientos se dan por méritos sino por palanca.

Castañeda fue más allá al señalar, que así como en el sistema existe gente que promueve que no haya medicamentos para que tengan que hacer las compras urgentes y usuales para favorecer a algunas personas, así mismo, existe gente que se sienta en el sistema para “impedir que se cumplan los tiempos de entrega y pago de las cosas para favorecer el sistema de préstamos”.

Reiteró que el próximo 23 de agosto, se volverán a reunir para dar continuidad a los planteamientos, no sin antes advertir que, de no avanzar en la mesa de trabajo, tomarán acciones fuertes e instó a los asegurados a no perder sus citas “porque podría haber un momento de crisis en los próximos días, si el gobierno los trata de engañar".