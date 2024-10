Así funciona el intercambiador de San Isidro

Ciudad de Panamá/Tras ocho años en construcción, desde ayer jueves 3 de octubre se mantiene operativo, el intercambiador de San Isidro. La obra ubicada bajo la estación del metro de San Isidro es de uso exclusivo de los buses de Mibus y facilitará el transporte a los usuarios que viajan desde Panamá Norte y San Miguelito.

Este intercambiador representa un punto estratégico en la integración del sistema de transporte público, conectando dos modos de transporte esenciales: el bus y el metro, lo que facilita el desplazamiento de miles de usuarios de Panamá Norte.

¿Cuál es la manera correcta de utilizarlo?

Los usuarios pueden acceder a los servicios de Mibus en esta plataforma, a través del puente peatonal del metro, que permanecerá abierto las 24 horas.

En las puertas del 1 al 6, estarán disponibles los servicios que se dirigen hacia el centro de la ciudad, mientras que en las puertas del 7 al 12 se ofrecen las rutas que conectan hacia el norte de la ciudad.

De acuerdo con la empresa de Transporte Masivo MiBus, esta distribución busca mejorar el flujo y la accesibilidad, ofreciendo una experiencia más ágil y eficiente a los pasajeros.

Durante septiembre pasado, el equipo de mantenimiento del Metrobús logró habilitar 65 buses más para la operación de transporte público, teniendo un total de 800 unidades circulando en las vías de la ciudad de Panamá.

En septiembre, se movilizaron 10 millones 842 mil 682 pasajeros, es decir, un 3% menos que en el mes de agosto, producto de las vacaciones escolares, lo cual generó una disminución de la demanda de usuarios en el transporte público.

El proyecto inició en el 2016, pero por una serie de retrasos en su construcción no había sido inaugurado. No obstante, gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Mibus, las personas ya no tendrán que esperar un bus bajo las inclemencias del tiempo, por lo que consideran positiva la medida.

Los usuarios y conductores guardan la esperanza de que con el uso de este intercambiador se reduzca el tráfico en la zona.

El intercambiador de San Isidro beneficiará a más de 60 mil usuarios de transporte del distrito de San Miguelito.