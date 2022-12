Interponen denuncia contra alcalde Fábrega por supuesto peculado en alumbrado navideño

Una denuncia fue presentada este martes 13 de diciembre, ante la Fiscalía Anticorrupción, contra el alcalde José Luis Fábrega, por supuesto peculado con el alumbrado navideño.

La denuncia fue interpuesta por Heraclio Bustamante, a través de su representante legal, José Antonio Moncada.

Recordemos que este alumbrado navideño efectuado a diversos parques de ciudad de Panamá, por parte del municipio capitalino, ha sido duramente criticado al igual que el desfile, realizado el pasado 11 de diciembre ambos realizados por un monto de 5.7 millones de dólares.

Fue el pasado 1 de diciembre, que en más de 26 puntos del distrito de Panamá, se realizó el encendido de luces simultáneamente. Tras ello, las críticas por parte de los ciudadanos no se hicieron esperar, debido a la falta de vistosidad en la decoración y fallas eléctricas, que consideraron no estar a la altura de la inversión millonaria realizada.

Judy Meana, vicealcaldesa del distrito de Panamá, tras las críticas y la insatisfacción de la ciudadanía reaccionó y dijo: "Si me siento hoy bastante apaleada porque he sido la persona que ha salido a los medios de comunicación y yo creo que cada vez que hay situaciones que golpean tanto a los gobiernos locales como al Gobierno Nacional he ido a los medios… yo no salgo a defender porque aquí cada uno tiene que ser responsable con lo que hace, de las decisiones que toma y de lo que firma”.

Con información de Yannisse Vergara