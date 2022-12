Judy Meana, vicealcaldesa de Panamá, dice que se siente 'bastante apaleada'

"Bastante apaleada" dijo sentirse la vicealcaldesa, Judy Meana, tras las críticas y la insatisfacción de la ciudadanía del distrito capital que hoy cuestiona el encendido de luces de la capital y la inversión que se hizo para realizar esta actividad.

"Si me siento hoy bastante apaleada porque he sido la persona que ha salido a los medios de comunicación y yo creo que cada vez que hay situaciones que golpean tanto a los gobiernos locales como al Gobierno Nacional he ido a los medios… yo no salgo a defender porque aquí cada uno tiene que ser responsable con lo que hace, de las decisiones que toma y de lo que firma”, manifestó Meana.

Sobre los reclamos que surgieron este martes en el Consejo Municipal, del que no participó el alcalde citadino, José Luis Fábrega, Meana se limitó a decir que ella solo puede hablar de lo que ella sabe y hasta donde su cargo se lo permita, pues como vicealcaldesa solo puede hacer lo que el alcalde le delegue.

Igualmente, aclaró que en el Consejo ella no tiene “ni vos ni voto”.

“Hoy quiero hablar porque como Vicealcaldesa que fui electa en la formula con José Luis Fábrega, yo tengo que ser su brazo de apoyo porque esta ciudad necesita que trabajemos unidos”, manifestó.

Anteriormente se informó que el costo del encendido de luces sería de $2.9 millones, mientras que el desfile de navidad costará $2.8 millones.

Consultado por el cambio de planes, tras haber dicho en octubre pasado que el desfile de navidad no se realizaría, el titular de la comuna capitalina señaló que se hizo a través de una contratación directa porque el tiempo que se le dio a la Alcaldía para poder armar los carros alegóricos no era suficiente para cumplir con toda la logística que implica poner en marcha dicha actividad.

Fábrega también defendió el costo del desfile de navidad, afirmando que después de pandemia el costo de los fletes se triplicó y en algunos casos hasta se quintuplicó, lo que ha generado un incremento en los precios a nivel global.

Ambas actividades costarán poco más de $5.7 millones, esto incluye una serie de graderías en la ruta del desfile para que los niños y personas con discapacidad tengan la oportunidad de apreciar el evento.