Entrevista a Mulino: 'Yo no estoy para intercambio de favores ni para el qué hay pa' mí'

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino dejó claro que no sucumbirá a violar la ley, ni a darle paso a la corrupción en su gobierno y una de las cosas que marca esa firme decisión es la designación del procurador de la Nación, el contralor general de la República y el tema de la descentralización.

En una entrevista, hoy con TVN Noticias sobre sus 100 días de gobierno, manifestó que “yo no puedo responder por los mensajes de todo el mundo. Aquí es muy bueno hablar de la corrupción e indilgar al Estado”.

Corrupción y descentralización

"En estos 100 días, si yo enumerara la cantidad de favores que me han pedido para que viole la ley, se van a sorprender. Castalia [Pascual], por más que se quieran romper el pecho, la política en este país no ha cambiado… y se usa y se quiere usar el poder para beneficio personal, eso es una realidad. Que me toca a mí andar atajando pollo, como dicen, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo aquí un legado que dejar (…) Yo no estoy para andar en el intercambio de favores ni para el qué hay para mí”, indicó

Con respecto al tema de la descentralización, Mulino planteó que le ha dicho a la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, que “apenas se venza el plazo, actúe”. Precisamente, mañana martes 15 de octubre finaliza el tiempo establecido por el mandatario y la AND para que los jefes de los gobierno locales del pasado quinquenio, así como los actuales, rindan cuentan sobre el uso de los fondos públicos durante su gestión.

Cabe señalar que, la Autoridad Nacional de Descentralización no avisó a todas las autoridades en el mismo tiempo sobre la entrega del informe, por lo que un grupo tiene fecha de vencimiento mañana y otro después.

En ese sentido, el mandatario aseguró que le darán el plazo de los 60 días a todas las autoridades que deben entregar su información, pero que todos los informes de los exfuncionarios y actuales autoridades serán remitidos al Ministerio Público.

"Vamos a darle a todo el mundo la justicia de los 60 días. Eso le tocará al Ministerio Público entrante (...) Yo aspiro, como panameño y como Presidente, que allí se diga pan pan y vino vino; y que el nuevo Procurador investigue; y le pedí a Roxana Méndez que el que haya presentado también vaya a la Procuraduría. No porque lo haya presentado está bien hecho, lo que viene después es problema del Ministerio Público (...)”.

100 días 'nada fáciles'

Estos 100 días para el mandatario no han sido nada fácil, él mismo lo reconoce. Haber encontrado las finanzas en rojo y un desorden institucional ha sido uno de sus obstáculos.

“Han sido cien días de muchas lecciones, yo diría que la más importante de todas es poder tener, hoy, una visión más clara, que no tenía hace cien días, de lo que implica heredar un gobierno y arrancar con lo que tienes”.

“Lo que hemos encontrado no es bueno, sobre todo por las enormes limitaciones económicas, financieras, presupuestarias, etc., que nos imponen para el periodo que sigue. En estos momentos estamos viviendo, dizque viviendo, con el presupuesto que heredamos, pero estamos trabajando en el nuevo, otra vez, para presentarlo y lograr su aprobación en la Asamblea; cosa de tener un presupuesto muy diferente, muy conservador”, declaró.

Explicó que el desorden institucional "que había" se debe a que “simplemente, no había una coherencia de nada: entre lo que se hacía, lo que se decía, lo que se programaba. Eso implicó un reordenamiento de las instituciones, que estamos empezando; no ha sido fácil. Tú sabes que hay instituciones que recién nos han ratificado a los directores (...) Han sido cien días de aprender mucho y comprender hacia adelante lo que hay que hacer”.

El mandatario, en estos primeros meses de su gestión, ha marcado un estilo diferente al de su antecesor. Se ha dedicado a "comunicar" y a "conectar" con las quejas ciudadanas en sus conferencias semanales; sin embargo, es consciente de que no todas las decisiones y anuncios que ha hecho se pueden cumplir con la velocidad que demanda la ciudadanía.

Pero, ¿Qué cosas podría cumplir antes de que finalice el año?. Al respecto se limitó a decir que “parar goles de media cancha se hace de una vez; sin embargo, hay otros temas más integrales. Por ejemplo, generar empleo: no es de inmediato, no puedo traquear los dedos y mañana arrancó la generación de empleo”.

Señaló que con el programa Mi Primer Empleo "tenemos programado mil más para fin de año, pero ciertamente hace falta tomar algunas otras decisiones, que guardan relación con el manejo comprensivo y ordenado de la cosa pública".

Nuevo presupuesto se aprobará mañana en Consejo de Gabinete

El retiro del presupuesto de la Asamblea Nacional, por parte del Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, no ha representado un "caos" para el Presidente.

Dijo que algunos temas, como el de la educación, los habló con el ministro. “Esa cifra de 7% del PIB salió al garete del diálogo desordenado que hubo en Penonomé hace dos años. La cosa no es asignar el 7% del PIB; el PIB no es renta, no son ingresos, es una medición para otros propósitos. Son los ingresos nacionales, lo que recaude el Estado, lo que va a determinar qué es lo que hay para repartir. Yo lo conversé con él porque me pareció excesivo, sobre todo porque no hay la capacidad de gastar. Sí, soy partícipe de que en el tema de justicia había que ajustarlo y se hizo… yo creo que tampoco fue un caos, el ministro fue a la Comisión, explicó, le leyeron el informe de minoría y lo retiró”.

Adelantó que el nuevo documento que presentarán en la Asamblea se aprobará mañana en el Consejo de Gabinete y “va para la Asamblea mañana mismo, esperamos poderlo terminar antes del 31 de octubre”.

El presupuesto va a ser conservador y poco a poco se va a ir ajustando en el transcurso del próximo año”, insistió.

Tren David-Panamá y más 'chen chen' se cumplirán

¿Por qué el recorte tan abrupto en inversión? "No es que sea un recorte", y acto seguido, explicó que las inversiones están programadas de acuerdo a cómo se van a ir metiendo en el presupuesto. Dejó claro que su propuesta del tren hacia David, Chiriquí, va.

"Por supuesto. Es una mega obra". Manifestó que en este momento están analizando con empresas de Asia y Europa que están interesadas en dicha construcción.

"Es una obra que puede rondar los 4 o 4.5 billones de dólares, entonces, requiere financiamiento importante y estamos tocando bases con algunos gobiernos y entidades de créditos para ese propósito", recordando que dicha obra va a inyectar recursos al próximo presupuesto.

También se refirió a su promesa de más chen chen. Dijo que hay obras para impactar ese tema, como la construcción de carreteras y anillos hidráulicos, entre otros. "Todo eso va a generar más empleo. Todo lo que sea generación de empleo se va a hacer", acotó.

Interés preferencial de casas se bajará de $180 mil a $80 mil

Insistió en que no avalará el tema de los bonos solidarios y anunció que se acaba de dinamizar, por acuerdos con la banca, las hipotecas con interés preferencial. “No bonos solidarios que nos creó un hueco grande porque son obligaciones a pagar”. Adelantó que el MEF ya se reunió con la banca para hablar del tema para reactivar la construcción de casas de interés preferencial, bajando ese interés.

A mí nadie me va a decir que una casa de $180 mil es una casa de interés preferencial, eso se va a bajar a los rangos de $80 mil que creo que es aceptable (…)”, expresó sin precisar una fecha para este cambio de interés preferencial en casas.

Aportes del Gobierno para el IVM no se han hecho porque aún no se conocen

El gobernante señaló que en el presupuesto de 2025 no se incluyó el monto que debe aportar el Gobierno al programa de Invalidez, Vejez y Muerte, porque aún no saben de cuánto es.

“No sabemos hasta que esas mesas terminen, eso sería aventurero e irresponsable decir que vamos a aportar tantos millones al IVM. No sabemos lo que el Gobierno debe aportar a la solución de semejante problema y multimillonario, por eso no está puesto, no podemos especular. Cuando se decida cuánto es, bien medido, entonces se aportará (…)”.

Sesiones extraordinarias: Solo para las reformas a la CSS

Mulino descartó que en las sesiones extraordinarias se discuta el presupuesto del Estado para 2025. “Al 31 de octubre, le aseguro que hemos terminado el presupuesto de la Asamblea Nacional”, dijo.

“Yo tengo una muy buena coordinación con la Asamblea, con el presidente de la Comisión de Presupuesto, hemos sostenido reuniones con el Ministro de Economía, ellos están estableciendo un calendario para poder aprobar el presupuesto de la nación antes del 31 de octubre (…)”.

A la pregunta de si contaba con la mayoría para aprobar el presupuesto, manifestó que “yo hablo con la Asamblea, yo no tengo mayoría… Estamos teniendo conversaciones, en cada proyecto, en cada gestión que se hace hay conversaciones, como debe ser”. Añadió que “el no tener mayoría, no digo que es lo cómodo, pero es bueno para la democracia (…)”.

Rápidamente anunció que las sesiones extraordinarias se convocarán del 6 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Indicó que será el 6 de noviembre cuando presentará a la Asamblea el proyecto sobre la Caja del Seguro Social (CSS).

Seguridad y narcopolítica

El tema de la seguridad en el país sigue siendo una de las quejas ciudadanas. A diario se registran homicidios, violaciones, decomisos de drogas y robos en el país. Sobre el tema, dijo que tiene reuniones semanales con las autoridades. Manifestó que recientemente tuvo una reunión con la alcaldesa de San Miguelito, [Irma Hernández], a quien le explicó los avances que han tenido con el toque de queda en esa área.

Anunció que en ese distrito la delincuencia ha bajado en un 11% gracias al toque de queda, que aumentará la presencia policial y que el área será vigilada por tierra y aire, pues le preocupa la situación del corregimiento Belisario Frías. Además, dotará a las autoridades con más equipos.

No obstante, aseguró que “por diez años no se invirtió en seguridad, muy por el contrario, se abandonó a la suerte a la Policía y demás estamentos de seguridad del país (…)”. Dijo que Darién le resta unidades al país en tema del pie de fuerza, por los problemas migratorios que hay.

Sobre la narcopolítica planteó que su trabajo es "la lucha contra el narcotráfico".

La narcopolítica depende de las instancias judiciales, del Ministerio Público y el Órgano Judicial. Las denuncias que existan de eso se tienen que tratar, y empieza el 2 de enero con un nuevo procurador (…)”.