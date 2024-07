Mulino y Petro estudian interconexiones eléctricas y hablan de la migración ilegal

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con José Raúl Mulino previo a la toma de posesión este 1 de julio.

Petro, que pospuso su visita oficial anunciada a Panamá a principios de este mes, llegó a suelo panameño el domingo 30 de junio.

Siendo así, José Raúl Mulino sostuvo una reunión bilateral con el mandatario de Colombia, donde exploraron la posibilidad de retomar el proyecto de interconexión eléctrica y la crisis migratoria que está impactando a ambos países.

Mis dos países vecinos son vitales, no importa lo que pase. No hay problema que una buena amistad no pueda solventar.

— José Raúl Mulino