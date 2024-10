Mulino anuncia medición para conocer qué está haciendo cada uno de sus funcionarios

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de ahora se iniciará una medición para conocer qué está haciendo cada funcionario de la actual administración, según informó este jueves 10 de octubre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su acostumbrada conferencia de los jueves.

De acuerdo con Mulino, el tema de la conducción política de la nación la espera llevar tal cual como prometió, con “abierta coordinación” con los medios de comunicación, los gremios y entidades que tocan el aspecto de la transparencia, algo que considera como un punto importante.

El presidente indicó que se establece una medición con respecto a cada funcionario. “Yo quiero ver qué está haciendo cada quién, para saber qué está pasando en las diferentes instituciones del país. Será iniciada desde ahora”, acotó.

Puedes leer: Mulino nombra a Narciso José Arellano Moreno como magistrado del Tribunal Electoral

Según datos de Mulino, será en todos los lugares donde están ubicados. Háblese del gabinete. direcciones regionales, provinciales, entre otras.

El pasado 8 de octubre, el presidente Mulino cumplió 100 días de gobierno, tras asumir la primera magistratura de la nación el pasado 1 de julio.

También puede interesarte: Los 100 días del presidente José Raúl Mulino

Han sido 100 días en lo que el mandatario ha impreso su estilo de gobernar, cuyo sello estelar es una conferencia semanal en la que informa, cuestiona, lanza órdenes, contesta e instala su narrativa. En estos tres meses de gobierno, ¿Cuáles son los hitos de Mulino?

Mulino ha sido muy verbal con el tema del agua y la electricidad; ha puesto en primer orden la crisis de las pensiones y de la atención médica, y ha avisado que una vez termine eso entrará al polémico tema minero. Pero del otro lado, algunas voces se preguntan si hay riesgo de caer en un excesivo presidencialismo.

La Caja de Seguro Social (CSS) ha estado en el epicentro de este primer tiempo de Mulino: por sus fuertes cuestionamientos a su antigua junta directiva y a su antiguo director, Enrique Lau Cortés, hasta por el inicio de un proceso de reformas para salvar el fondo de pensiones y la crítica atención de salud.

Advertencia sobre denuncias

Una serie de irregularidades manejadas en la administración pasada han salido a la luz pública tras declaraciones de algunos ministros y autoridades de los gobiernos locales, por lo que se han interpuesto denuncias.

El jueves, 15 de agosto, en sus conferencias semanales, el presidente dijo que no puede garantizar que se hará justicia, pues solo puede llevar los temas al Ministerio Público. "Aquí se ha despilfarrado. Donde se hace así [presionó su dedo sobre el podio] hay un negociado, una coima, botellas, cash back, sobre todo en la Asamblea… vamos poco a poco."

Y acto seguido indicó: “Yo no quiero que los ministros hablen de corrupción; si no van a llevar los casos de corrupción al Ministerio Público, mejor cállense la boca, porque esto no es un banderín político (...)”.