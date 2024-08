Mulino sobre proyecto de Ley de Amnistía: ‘No tiene mi aprobación ni mi aceptación’

Ciudad de Panamá, Panamá/“Esa ley de la amnistía yo no la conozco, ayer llegó a mis manos por primera vez el borrador; la estudiaré; eso no tiene mi consenso, ni mi aceptación, ni nada que se parezca. La estudiaré como corresponde, como abogado que soy, reiterando algo que es bien importante, yo actuaré en función de la ley, y con todos los recursos que la ley me permita como presidente de la República para valorarla en el tiempo, en el evento de que la Asamblea de Diputados continúe avanzando en la misma”, así respondió este jueves 1 de agosto, el presidente de la República José Raúl Mulino, sobre dicho proyecto, en su ya acostumbrada conferencia de prensa.

Insistió en que no tiene su aprobación ni ha hablado del tema con ningún diputado. Respeta la iniciativa legislativa, pero ese es su criterio sobre la misma.

A la fecha, de acuerdo con datos de la Asamblea Nacional, unas 23 iniciativas, incluyendo las de participación ciudadana, forman parte de la agenda de la Comisión de Gobierno. Sin embargo, son las iniciativas relacionadas con el prevaricato para jueces y fiscales, así como el otorgamiento de amnistía, indultos políticos, libertad condicional y la penalización de los cierres de calles, las que han llamado la atención de los ciudadanos.

Documento Anteproyecto sobre amnistía Consúltalo

El diputado de Realizando Metas y presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, presentó una propuesta de ley sobre mecanismos para otorgar la amnistía y el indulto

En dicha propuesta se indica que la amnistía la otorga el pleno de la Asamblea Nacional y beneficiaría a personas vinculadas a un delito político; la Asamblea calificaría el tipo de delito y extingiría la pena que ha sido impuesta a la persona.

Por otro lado, el indulto lo otorgaría el presidente de la República. También extingue la pena impuesta, y el mandatario tendría la potestad de definir si la situación es de orden político.

Hay quienes señalan que con esta iniciativa se busca beneficiar al expresidente, Ricardo Martinelli, quien se mantiene asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá.

Incluso, hay sectores de la sociedad civil organizada que han advertido sobre los planes de diputados oficialistas para beneficiar con una amnistía, al expresidente Martinelli.

En su momento, Camacho dijo que no es "no es un anteproyecto que busca venganza, porque lo que aquí se adiciona no puede ser aplicado de manera retroactiva".

Con datos de Aminta Bustamante