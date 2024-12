Presidente Mulino sobre el PRD: 'No tiene moral política para hablar del Seguro Social'

Ciudad de Panamá/La discusión por las reformas al sistema de pensiones ha escalado rápidamente, encendiendo un fuerte fuego cruzado entre el gobierno y el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Este viernes, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, publicó un comunicado en sus redes sociales, donde lanzó duras acusaciones contra el PRD, calificándolo de "cobarde" y señalando una combinación de "cinismo y demagogia" en su postura de rechazo al proyecto del Ejecutivo.

En el documento, que consta de varios puntos, Orillac defendió la reforma liderada por el presidente José Raúl Mulino, subrayando que el carácter público de la Caja de Seguro Social (CSS) es innegociable. Según el ministro, las afirmaciones del PRD insinuando lo contrario forman parte de una estrategia “malintencionada y tendenciosa”, y citó el artículo 3 del proyecto que establece explícitamente que la Caja no será privatizada.

Acusaciones contra el PRD y su asesor

El comunicado fue especialmente contundente en su punto 5, donde Orillac afirmó que el PRD está llevando a cabo una "mezquina maniobra política", exigiendo cambios que nunca pidieron durante gestiones anteriores. Además, acusó al asesor del PRD en temas de la CSS de ser responsable del “engaño financiero” en la administración de Enrique Lau Cortés, y aseguró que será sometido a una auditoría para determinar la legalidad de sus acciones.

Reacción del presidente

Pero las críticas del Gobierno no se limitaron a Orillac. Desde Montevideo, el presidente José Raúl Mulino también arremetió contra el PRD, en declaraciones ofrecidas a Radio Panamá y La Estrella de Panamá:

"Leía hoy el comunicado leído por Benicio Robinson, era el jeque en el Seguro Social el partido que en cinco años acabó el Seguro Social que no hizo absolutamente nada por los pacientes del Seguro Social y hoy salen lanza en ristre como si fueran la divina pomada respecto de proponer oponerse a una ley que si bien es compleja, yo nunca he dicho que no lo es pero el PRD no tiene ninguna moral política para hablar del Seguro Social si en el tiempo han sido los devastadores de la Caja del Seguro", reclamó Mulino.

Reforma con tintes políticos

El comunicado del ministro y las declaraciones del presidente Mulino señalan directamente al PRD como el responsable de la crisis actual de la CSS, sugiriendo que su rechazo al proyecto no busca soluciones.

Este intercambio se produce en una semana donde las tensiones por la reforma de la Caja han llegado a su punto más álgido. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, también acusó al expresidente Ricardo Martinelli de obstaculizar los cambios y atacar al presidente Mulino.

Con información de Nicanor Alvarado.