Joven sobrevive al ataque de un cocodrilo en Penonomé ¿Cómo ocurrió?

Un joven de 21 años vive para contar su experiencia luego de ser atacado por un cocodrilo mientras se bañaba en el río Grande. El incidente ocurrió en el corregimiento de Río Grande, donde la víctima, junto a algunos amigos, disfrutaba del agua sin imaginar que estaría en peligro. El joven compartió los dramáticos momentos que vivió a TVN Noticias.

“Yo no pensé que iba a estar ese animal ahí. Me estaba bañando y, de repente, cuando yo di la espalda, que ya casi nos íbamos, yo siento donde él me muerde. Había otros muchachos conmigo, y cuando sentí que me mordió, y le grité a los demás para que salieran”, relató el joven Michael Feernández.

Michael contó que tuvo que agarrar al cocodrilo por la mandíbula para evitar que lo siguiera mordiendo.

El ataque fue inesperado, pero la rápida reacción del joven y de sus compañeros permitió que lograran escapar a tiempo. Ahora, él se recupera de la mordedura que sufrió en su pie derecho.

Su hermano Manuel con apoyo de otro amigo fueron quienes cargaron a Michael hasta llegar a un lugar en donde pudieron tomar un taxi y trasladarlo hasta el centro de salud de la comunidad.

El Ministerio de Ambiente informó que la especie que probablemente atacó al joven pertenece a los cocodrilos Crocodylus acutus, también conocidos como cocodrilos americanos.

Ante el ataque, las autoridades están evaluando medidas para prevenir futuros incidentes. Entre las alternativas propuestas, se contempla la instalación de más letreros de advertencia en las áreas donde habitan estos cocodrilos, especialmente en puntos frecuentados por bañistas.

Los expertos hacen un llamado a la población para que esté alerta y evite nadar en ríos o lagunas sin verificar primero la seguridad del lugar.

Los cocodrilos y caimanes, aunque representan un peligro potencial, juegan un papel crucial en el mantenimiento del ecosistema acuático.

Con información de Nathalie Reyes