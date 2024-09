Jubilados denuncian falta de pago, la CSS asegura que cobrarán antes de las 6:00 pm de este viernes

La Caja de Seguro Social informó que ha ocurrido una incidencia electrónica en el sistema de pago de bancos emisores, lo que ha producido un atraso en el depósito de las quincenas de algunos jubilados a nivel nacional.

El comunicado emitido por la entidad se da luego de que los jubilados reportaran la situación en redes sociales e incluso algunos salieran a protestar en algunos puntos del país denunciando que no han recibido sus pagos.

De acuerdo con la CSS, aseguró que el pago se hará efectivo antes de las 6:00 pm de este viernes 20 de septiembre.

En tanto, el vocero de los jubilados, Guillermo Cortés, indicó que el problema se está dando con el grupo de jubilados que cobran con entidades bancarias distintas al Banco Nacional, que sí pagó desde tempranas horas de este viernes.

No obstante, y aunque reconoce que es difícil para ellos ir a las 6:00 am a retirar su dinero y no encontrar nada, pide a las personas tener paciencia, ya que el día aún no ha terminado.

Por su parte, la CSS brindó sus disculpas a los jubilados y pensionados por el atraso registrado en esta ocasión.