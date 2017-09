Dudas ante notificación de Martinelli por supuesto caso de extorsión a empresa italiana

Algunas dudas giran en torno a la eventual intención de notificar al expresidente Ricardo Martinelli sobre una audiencia de imputación por el supuesto caso de extorsión a la empresa Impregilo. Mientras la defensa dice que no ha sido notificada, algunos advierten que esto sólo favorece al exmandatario.

Por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) supuestamente habría la intención de notificar en los próximos días a Martinelli sobre una audiencia de imputación por el caso de supuesta extorsión a la empresa italiana Impregilo, para la construcción de un hospital en Veraguas a cambio de la licitación del Metro.

Pero considerando que el expresidente está detenido en Miami, pendiente de una extradición, para algunos, esta no es la mejor decisión.

El abogado Ernesto Cedeño consideró que "es un error de la Corte Suprema de Justicia" avanzar con esta notificación. "He analizado este caso, en el tiempo penal, y me parece que no está para prescripción. Creo que es un error", dijo.

El abogado Carlos Carrillo, de la defensa de Martinelli, dice que hasta este momento no han sido informados sobre la supuesta notificación. Agrega que no es que su cliente sea beneficiado, sino que se notan las fallas en el sistema de justicia.

"A Ricardo Martinelli Berrocal, al momento que se le acusó sin imputación, se le violaron sus derechos y la Corte no ha dicho nada", comentó Carrillo a TVN Noticias. "Tiene un proceso que requiere acusación y que el mismo tribunal dice, en otros casos contra él, que no requiere imputación".

Por su parte, el abogado Osvaldo Gálvez advierte que pretender notificar a Martinelli en estos momentos genera un debate innecesario.

Las dudas sobre el caso sobran, pero nadie se atreve a decir a ciencia cierta si la mencionada notificación responde a alguna intención particular.