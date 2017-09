Lo que dijo Luis Cucalón en la audiencia y la respuesta del fiscal Adecio Mojica

Luego de que su abogado Alberto Cuentas, pidió a la juez el cambio de la detención preventiva por la medida cautelar de casa por cárcel, Cucalón habló en el salón de audiencias del juzgado.

Cucalón junto a otras cinco personas Cristóbal Salerno, Magaly Ramos, Edgardo González, Irasema Sánchez y María Alessandra Salerno están acusados de supuesto peculado y corrupción por el contrato otorgado en el año 2010 a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., para el cobro de impuestos morosos.

"He estado un año y ocho meses en el hospital, en una cama con 5 policías custodiando y todas las enfermeras y médicos que me atendían...los tres primeros meses en el hospital perdí la memoria, me caía solo, me desmayaba, me hacía mis necesidades encima, me di un golpe en la cabeza, las enfermeras y los policías me agarraban", dijo Cucalón.

"Me tuvieron amarrado a la cama por cuatro días para que no me levantara y me cayera. Casi me muero, llegué con 6 de hemoglobina y una ulcera gástrica. No estaba en un hotel cinco estrellas. Pido al Ministerio Público estar más cómodo. No es lo mismo estar en una cama de un hospital que en la de una cárcel, me mata la humedad y me agito mucho, no salgo de la celda", señaló.

"Yo se por qué estoy así, es de tanto fumar, consumía tres paquetes (de cigarrillo) al día y me arrepiento, pero bueno ya no puedo hacer nada. Pido que nos den tiempo para unirnos a un acuerdo de pena, si es conveniente para todas las partes".

"No salgo de la celda porque me ahogo de la calor. Allí tengo un aire acondicionado pequeño de otro señor de la celda y no salgo. Bajo caminando la lomita (vereda de la cárcel El Renacer) y me ahogo, me quedo sin aire. Pido consideración".

"Estuve tres meses en la celda de la DIJ solo (cuando fue detenido por vez primera el 25 de mayo de 2015). Tuve que hacer mis necesidades en un plato porque no me llevaban al baño".

"¿De qué me sirve que al final digan inocente, si después me van a enterrar? me muero. Lleguemos a un buen acuerdo, denme la oportunidad. Se lo pido de todo corazón".

Fiscal le responde mirándolo a la cara

Tras lo dicho por Cucalón, la juez le dio la palabra al fiscal anticorrupción de Descarga, Adecio Mojica.

El fiscal giró su cuerpo y respondió en tono fuerte y mirando a la cara a Cucalón.

"Señor Cucalón, nunca he querido afectar su estado de salud, no quiero verlo muerto. Siempre los que cometen delitos alegan problemas de salud y sabemos que las cárceles del país no están en las mejores condiciones".

"Hay que tomar en cuenta los millones de dólares del Estado que no fueron administrados correctamente y que impidieron construir carreteras, escuelas en las comarcas y obras en el país".

"Detrás de esto hay cosas que lamentar, los familiares también son afectados. La fiscalía no se opone a un acuerdo de pena", finalizó diciendo el fiscal.

Luego de esto, la juez Agueda Rentería, le negó la solicitud de casa por cárcel que pidió Cucalón y lo mantuvo en detención preventiva.

Cucalón regresó a la cárcel El Renacer, debido a que la audiencia fue pospuesta para el próximo 26 de octubre.

Hasta esa fecha, Cucalón y Salerno (dueño de Cisa) podrán negociar con la fiscalía para lograr un acuerdo de pena.

Desde el 25 de mayo de 2015, Cucalón fue detenido preventivamente por orden de la fiscalía, luego de rendir su declaración indagatoria.

Luego, a partir del 9 de septiembre de 2015 estuvo recluido en el Hospital de Punta Pacífica hasta que fue dado de alta el 12 de septiembre de este año, cuando regresó a la cárcel El Renacer.