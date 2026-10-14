Declaran culpables a cuatro hombres por pandillerismo en Chiriquí

El caso se remonta al 7 de diciembre de 2021, cuando la Dirección Nacional de Inteligencia Policial informó sobre la presunta operación de la pandilla conocida como “La Favela” en distintas barriadas del corregimiento de Pedregal, en el distrito de David.

Chiriquí/Cuatro hombres, de 29, 34, 39 y 56 años, fueron declarados culpables por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo, tras un juicio oral que se extendió por tres semanas en la provincia de Chiriquí. La decisión fue adoptada por mayoría por el Tribunal de Juicio Oral.

Durante el proceso, realizado en el Órgano Judicial de David, los jueces escucharon los alegatos de las partes y analizaron más de 40 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales.

La audiencia de lectura de sentencia fue programada para el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 3:00 p.m., cuando se conocerá la pena que se impondrá a los cuatro ciudadanos.

🔗Puedes leer: Se entrega hombre vinculado a atropello y fuga que dejó un menor muerto en Dolega

El caso se remonta al 7 de diciembre de 2021, cuando la Dirección Nacional de Inteligencia Policial informó sobre la presunta operación de la pandilla conocida como “La Favela” en distintas barriadas del corregimiento de Pedregal, en el distrito de David.

Según la información policial, el grupo estaría vinculado con actividades delictivas como robos, hurtos, embalaje, venta y distribución de sustancias ilícitas, sicariato y rivalidades con otras organizaciones criminales consideradas de alta peligrosidad.