Imputan cargos y condenan a dos colombianos por minería ilegal en Darién

Las autoridades ordenaron el comiso del material extraído que fue encontrado en poder de los aprehendidos.

Darién/Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron condenados a 48 meses de prisión tras ser aprehendidos mientras presuntamente realizaban actividades de extracción de minerales de manera ilegal en la provincia de Darién.

La diligencia judicial se realizó la tarde de este sábado ante un juez de garantías de Darién, donde la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Darién, presentó los cargos contra ambos ciudadanos por delitos contra el ambiente.

Durante la audiencia, el juez de garantías legalizó la aprehensión de los dos hombres y, tras la imputación, se aplicaron métodos alternos de solución del conflicto penal que permitieron establecer una pena de 48 meses de prisión.

Además, las autoridades ordenaron el comiso del material extraído que fue encontrado en poder de los aprehendidos.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la protección de los recursos naturales y con la persecución de las actividades que atenten contra el ambiente, particularmente aquellas relacionadas con la explotación ilegal de los recursos minerales.