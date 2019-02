Cuestionan la escogencia de los jueces del juicio al expresidente Martinelli

El pasado 13 de febrero, fueron escogidos los magistrados Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara como jueces para este juicio oral.

Sin embargo, los tres jueces han sido recusados. Considera McDonald que el tribunal no está cerrado. “Sus pares deben examinar lo que han señalado los abogados y las partes para ver si esos son los que lo conforman”, dijo.

A pesar de esta situación, cree que el juicio se llevará a cabo el 12 de marzo.

Para McDonald, estas acciones no deberían detener la fecha escogida porque el SPA es sumamente rápido. “Yo estimo que dentro de las próximas 48 o 72 horas hábiles ya se tiene que saber si las causales esbozadas son o no legales, si son ellos, o no y volver a escoger, por automatización o el sistema rudimentario”.

Ha criticado la forma como se dio la escogencia de los jueces.

“En aras de una transparencia se ha cambiado para el proceso del expresidente Ricardo Martinelli, el procedimiento normal y rutinario que se tiene”, argumentó.

Esto último está relacionado al sorteo para escoger a los jueces, que “normalmente se hace de manera automatizada” y los abogados y las partes se enteran quiénes son el mismo día de la audiencia.

Ha dicho que en esta oportunidad dos cosas han ocurrido: “no se hizo automatizado sino con un método antiquísimo, casi como un bingo” y se ha conocido el nombre de los jueces.

“Por llamar la atención o por decir que estamos siendo transparente, si aquí nadie ha criticado el sistema automatizado, hasta ahora no he escuchado a ningún usuario del sistema decir que el método no es bueno”, recalcó.

Agregó que el Sistema Penal Acusatorio (SPA) lleva consigo que ninguna de las partes pueda accesar al juez antes de la audiencia.

Criticó que se haya hecho público el nombre de los jueces, pues “da pie a que se haga un escrutinio” de los escogidos.

A su juicio, “pareciera que los que se quiere es que este sea el momento en que los que se vayan a declarar impedidos o las recusaciones se den mucho antes del 12 de marzo, para que no se suspenda la audiencia”.