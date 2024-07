Junta comunal de Belisario Porras sin mobiliario ni dinero

La Junta Comunal del corregimiento de Belisario Porras manejó en descentralización un presupuesto de aproximadamente $6 millones de dólares, sin embargo, eso no se ve reflejado.

El nuevo representante de Belisario Porras, Javier Valverde, ha señalado que de lo que le han entregado, los únicos proyectos que se ve que se hicieron en su momento fueron construcciones de algunas veredas, que no superan las 15 veredas.

Cabe mencionar que aparte de eso, estos primeros días que ha estado en la Junta Comunal se ha podido percatar de que no hay mobiliario en cuanto a computadoras para atender a los usuarios del corregimiento de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito.

Relacionado Representante de Parque Lefevre denuncia anomalías en la junta comunal

Por otro lado, el informe financiero tiene hojas sin firma, donde nadie es responsable de los mismos ni de lo que se sustenta, además con un presupuesto actualmente en cero.

Tampoco hay vehículos y prácticamente están empezando a trabajar con lo poco que tienen, viendo cómo hacen para ir acomodando y darle respuesta a esta comunidad.

"El edificio no está en tan mal estado, pero me han dejado esto sin computadoras, sin verdaderos informes de los descartes, no tengo ningún vehículo, tengo cero dólares, en el estado de cuenta de la Junta Comunal no tengo ni para comprar un bolígrafo, entonces son cosas que me imaginaba, pero ahora estamos sobre la práctica", sostuvo el representante.

De acuerdo a los informes financieros, manifestó que desde la primera transición, el antiguo equipo de trabajo le fue honesto y le dijeron que presupuestalmente no estaban bien.

"De que tenemos una deuda por parte del antiguo alcalde, era casi de un cuarto de millón de dólares. Actualmente no tengo ningún carro, estamos con las uñas", sostuvo Valverde.

Hay una deuda del Municipio de San Miguelito a esta Junta Comunal y muchas otras, de casi $228 mil dólares.

Añadió que tiene un equipo de auditores realizando un trabajo dentro de la Junta Comunal, además, hay una auditoría pendiente solicitada en su momento, por la ex representante.

Con información de Meredith Serracín