Junta Directiva de la CSS avanza con proceso de postulación para escogencia de nuevo director

Ciudad de Panamá, Panamá/Médicos, empresarios y economistas están entre los que aspiran a dirigir la Caja de Seguro Social (CSS), entre los interesados hay nombres reconocidos que llevan intentando dirigir esta institución desde hace varios años.

Este tema ya ha generado distintas reacciones y hay quienes toman algunas consideraciones sobre cuál debe ser el perfil de la persona elegida.

Alexander Pineda, paciente renal, manifestó que el nuevo director de la Caja de Seguro Social, además de tener ángulos de profesión, debe ser realmente un administrador que pueda resolver conflictos y que sea honesto.

"Los nombres que se han postulado, son nombres con mucha capacidad, hay quienes preguntan que si tiene o no que ser un médico, yo realmente pienso que es un administrador, lo que vamos es a administrar un fondo de cesantía más que un hospital", destacó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio.

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social le corresponde evaluar los requisitos de los aspirantes, a quienes además se les realizan entrevistas. Luego, la Junta Directiva le presenta al Ejecutivo una nómina de tres candidatos, y dicha nómina debe estar aprobada por ocho miembros de la Junta Directiva y debe hacerse entre el 1 y 31 de julio.

El proceso de selecciones estaría en el ojo de la tormenta, toda vez que Mulino dijo que no aceptaría una terna de la actual Junta Directiva porque está vencida.

"No voy a aceptar sugerencias de nombres ni de ternas, producto de una Junta Directiva totalmente vencida y cuestionada a nivel nacional" señaló a los medios de comunicación José Raúl Mulino, presidente electo.

Por otro lado, el subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, no cree que se logre la terna. "Para ser parte de la terna se necesitan ocho votos por candidato, no existe. De los once miembros de la Junta Directiva, tres estarían fuera del sector privado porque dos salen al gobierno, uno ya salió previamente, no tienen suplente, así que hay tres menos".

El Órgano Ejecutivo debe nombrar a un nuevo director entre el 1 y 31 de agosto, sujeto a ratificación de la Asamblea Nacional y tomar posesión el 1 de octubre.

