Laptops del Meduca deben ser adquiridas por licitación pública, asegura contralor Flores, ministra Molinar reacciona

La adquisición de computadoras portátiles, que serían entregadas a estudiantes de 7° a 12° grado por parte del Ministerio de Educación, por medio de una figura de contratación distinta al portal Panamá Compra, parece que se ha encontrado otro obstáculo.

La ministra Lucy Molinar, meses atrás, anunció que esta compra se haría de forma directa por medio de un convenio con One Laptop Per Child (OLPC), debido a que los precios en el mercado local y por medio de Panamá Compra son muy elevados, algo que ha sido muy criticado por algunos diputados de la Asamblea Nacional y parte de la sociedad civil.

Incluso, la ministra dio a conocer la entrada en funcionamiento de un nuevo portal en el que se realizarían las contrataciones de esta cartera.

El contralor de la República, Anel ‘Bolo’ Flores, en una conferencia ofrecida este martes, fue cuestionado sobre este tema y aseguró que estas contrataciones tienen que realizarse por contratación pública.

Cualquier compra de laptops, o de cualquier artículo en esas magnitudes de dinero, tiene que ir por licitación pública... aquí no va a haber ningún convenio con nadie, eso tiene que ir a un acto público por la transparencia que requiere el país", dijo el Contralor.

Además, se refirió a los requerimientos como garantizar el soporte técnico, el cual debe ser garantizado por una empresa panameña.

"Si vamos a comprar 400 mil máquinas, alguna empresa en Panamá tiene que dar soporte, porque si eso se daña mañana y no tenemos un soporte local, es como que le regalamos cualquier cosa a nadie, alguien tiene que responder por la garantía", puntualizó.

Flores también dijo que hay que analizar dónde se van a entregar porque la realidad es que hay muchas comunidades donde no llega internet, ni energía eléctrica.

Creo que es un mal y daño repartir ese tipo de aparatos donde lamentablemente no tienen cómo usarlo, entonces eso queda vendido en el mercado clandestino para comprar cerveza, nosotros no vamos a apoyar eso”, expresó Flores.

Agregó que él, como contralor, no firmará ninguna compra de laptops que no pase por licitación pública, que amerite y realmente sea un apoyo para la educación de los estudiantes en Panamá.

Sobre el portal de compras del Meduca, señaló que las contrataciones que se hagan deben llegar a Contraloría para su visto bueno.

Por su parte, la ministra Molinar aseguró que ya había conversado con el Contralor y que la licitación se va a hacer, pero con las reglas del Meduca y no con los precios que se habían ofrecido antes.

"Vamos a terminar con la licitación del internet, vamos a seguir con el plan de mejoras de los centros educativos, terminar el tema de la electrificación para tener internet. De ahí, primero vamos a empezar con la de los docentes, y de ahí vamos a comprar la de los estudiantes", expresó Molinar.

Recalcó que la plataforma MeducaCompra está abierta a todo el público y se podrán ver los tiempos.

"Estamos haciendo algo muy audaz, algo diferente, sé que no va a salir perfecto este año porque es nuevo, las primeras semanas serán de capacitación en tecnología", dijo sobre las capacitaciones a docentes y el inicio de clases.

Molinar ha defendido la compra directa de estos equipos con One Laptop Per Child (OLPC), que es una fundación dedicada a proporcionar acceso a la tecnología educativa a los niños más desfavorecidos, y que fue recomendada, según lo dicho por la ministra, por un grupo de fundaciones nacionales que colaboran con la misma.

El convenio fue firmado entre el Meduca y One Laptop Per Child en septiembre del 2024, pero hasta el momento no ha sido ratificado en el Consejo de Gabinete. Se tenía previsto que este 2025 se entregaran 107,123 laptops para estudiantes y 54,000 para docentes, el costo de cada laptop para estudiantes es de aproximadamente $355.08, mientras que para los docentes es de $481.08.

El Meduca también anunció el proceso de licitación del servicio de internet para todos.