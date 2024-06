¿Cuál fue el mensaje de despedida de Cortizo en sus redes sociales? Conózcalo aquí

Ciudad de Panamá/El presidente, Laurentino Cortizo, publicó en sus redes sociales sus últimas palabras al país que dirigió durante los últimos 5 años. Su discurso, como en otras ocasiones, tuvo como centro la pandemia de la COVID-19 y el trabajo que desempeñó su gestión durante ese tiempo.

Dando primero gracias a Dios por la fortaleza, disciplina, serenidad, humildad y el honor de servir al país, Cortizo agradeció a las panameñas y panameños por su solidaridad en el transcurso de estos 5 años, que para él, fueron de grandes adversidades y retos en el mundo y en Panamá.

Enfrentamos juntos una pandemia y lo hicimos bien. "Panamá siempre estuvo un paso adelante", reconocido por la OMS/OPS. — Laurentino Cortizo - Presidente saliente de Panamá

En su despliegue de gratitud, Cortizo agradeció el actuar del sector privado, trabajadores, profesionales y productores, porque con su esfuerzo, Panamá fue el país de la región con el mejor crecimiento económico durante los años 2021, 2022 y 2023, y además, el país en América Latina y el Caribe, con la tasa de inflación más baja.

El mandatario saliente no dejó por fuera a su equipo de gobierno, y les agradeció por entender que nada reemplaza el trabajo organizado y disciplinado, que "no somos un Yo sino un Nosotros, y que no hay privilegio más grande que ser útil a los más necesitados".

Asimismo, agradeció a las comunidades que lo atendieron en las 847 actividades de las giras de trabajo comunitario. "Sin duda, era lo que más satisfacción me brindaba; fue nuestro estilo de gobierno, con la gente".

Por último, agradeció a su esposa, hijos y familia, por su constante e incondicional apoyo, mientras, que al nuevo gobierno le ofreció sus mejores deseos.

La administración de Cortizo tuvo que enfrentar en un corto plazo la pandemia del covid-19, misma que afectó duramente la economía del país por las medidas de movilidad reducida, y el cierre de empresas, entre otras, que fueron en detrimento de todos los sectores económicos.

Pero también, estuvo marcada por una serie de escándalos durante la pandemia, temporada en que muchos panameños hacían sacrificios, pero, paralelamente, allegados al Gobierno hacían fiestas y reuniones. Además, de supuestos negociados con la realización de hisopados para viajar a isla Taboga, el costo de los respiradores artificiales y las vacunas en Coco del Mar, entre otros.