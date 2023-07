'Llegamos de nuevo con las mismas nefastas prácticas clientelistas', monseñor Ulloa

Ciudad de Panamá, Panamá/Un nuevo escenario político está por definirse este domingo 9 de julio con las elecciones primarias del partido político Cambio Democrático, en donde miles de personas estarán eligiendo a las próximas figuras que los representarán en las elecciones generales de 2024.

En estos tiempos electorales, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, envió un mensaje contundente sobre el clientelismo durante la misa dominical.

“Hemos llegado nuevamente al ambiente político electoral. Pese a que nos duela, tenemos que decirlo que, con las mismas nefastas prácticas clientelistas de denuncias de corrupción, despilfarro de fondos públicos y el excesivo dinero en las campañas. Pareciese que no hemos aprendido nada de la pasada crisis y que no tenemos esperanza en transformar la realidad. Para los hombres de fe, esto no es así”, expresó Monseñor Ulloa en su discurso.

Ulloa manifestó que como iglesia tienen el propósito en las próximas elecciones de promover la adopción de criterios y compromisos éticos en la participación de los ciudadanos.

“Yo quiero advertirles: La iglesia jamás le dirá a ninguno de sus fieles que voten por un determinado candidato o partido. Sin embargo, la iglesia como madre, sí tiene la obligación de promover criterios y compromisos éticos con la participación de los ciudadanos. Por ello, conscientes de que el ejercicio de la democracia trasciende el acto electoral, la iglesia se compromete a desarrollar espacios de formación ciudadana sobre la ética de la política”, destacó.

Agregó que por medio de la Comisión de Justicia y Paz la iglesia asumirá nuevamente la responsabilidad de la observación electoral para las elecciones próximas elecciones generales de 2024.

Ulloa incentivó a las personas que previo a ejercer su derecho a voto deben tener criterios para discernir como ver la hoja de vida y familiar de los candidatos, planes realistas, las promesas de campaña, las fuentes de financiamiento, descartar aquellos que sean corruptos y verificar el compromiso por la defensa integral de la vida y el cuidado de la creación.