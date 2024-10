Luis Gómez Rudy es ratificado como nuevo procurador de la Nación

Panamá/Luis Gómez Rudy fue ratificado la tarde de este martes 22 de octubre por la Asamblea Nacional como procurador general de la Nación.

Obtuvo 68 votos. El abogado, que cuenta con 21 años de experiencia en el ejercicio de su profesión, reemplazará a Javier Caraballo.

Gómez Rudy actuó, en su momento, como abogado del mandatario en el caso Finmeccanica (contrato de radares) y ha sido defensor del exdirector de Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas, Jorge "Churro" Ruiz, en el caso Blue Apple, quien recientemente se entregó a las autoridades.

No obstante, el nuevo procurador dijo ayer su relación con el Presidente ha sido de "cliente a abogado". Ha dicho que en su gestión prevalecerán la transparencia, la objetividad y la independencia. Aseguró que no forma parte de ningún "círculo cero". "Nos conocemos, no somos amigos", acotó.

Dijo que “cero tolerancias a la corrupción” será el “estandarte” del Ministerio Público, de llegar a ser ratificado como Procurador.

El diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, se refirió a dicha designación, hecha por el presidente José Raúl Mulino.

Durante la sesión de la Comisión de Credenciales, la noche del lunes, Gómez aseguró que implementará la carrera en el Ministerio Público y que actuará conforme a la ley. Esto, según el diputado Ernesto Cedeño, le ha dado esperanzas de que las cosas se harán bien.

“Espero que cumpla”, acotó.

Mientras que el diputado Carlos Saldaña, de la bancada de Vamos dijo que " recuerdo que usted ya no es el abogado de Mulino, le voy a dar el voto de confianza".

Antes de ser cuestionado en la Comisión de Credenciales y su ratificación fuese debatida en el Pleno Legislativo, Gómez Rudy mantuvo reuniones con los diputados de las diferentes bancadas del Legislativo.

Directivos de la Caja de Ahorros

La bancada de Vamos rechazó la designación de José María Herrera Ocaña como miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorro.

"Como es posible que una persona adinerada va a estar en una posición tan importante, donde va a manejar mucha información , donde hay conflicto de intereses", dijo el diputado Jhonathan Vega. Aseguró que nunca le faltó el respeto al exdiputado Herrera Ocaña.

El lunes en la Comisión de Credenciales Vega recordó que Herrera Ocaña es el papá de la ministra de Cultura, Maruja Herrera y que es dueño de la financiera MetroCredit. Además le indicó que el fue uno de los diputados que votó a favor de la Minera Panamá.

Denunció en el pleno que después del choque de palabras con el exdiputado ha recibido mensaje en su celular de muerte, por lo que, responsabilizó a Herrera Ocaña de cualquier cosa que le pase.

Por su parte, el diputado Alaín Cedeño, jefe de la bancada de Realizando Metas indicó que la Asamblea no debe caer en diatribas y se debe respetar las designaciones y a los diputados. Planteó que en la Asamblea lo que prevalece es los votos, acto seguido pidió a sus colegas estar "tranquilos".

Los otros ratificados

Subdirector de la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP)

Gerardo Irima 67 votos a favor y una abstención

Caja de Ahorro

Fernando Correa Jolly: 61 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones

61 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones José María Herrera Ocaña: 42 votos a favor , 25 en contra y una abstención

Caja del Seguro Social (CSS)