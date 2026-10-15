Temblor en Panamá: Tras perder su vivienda, Lucho Pérez se organiza para ayudar a los damnificados en Guararé

Uno de los momentos más duros de su testimonio ocurrió cuando relató las condiciones en las que encontró a un niño pequeño con discapacidad durante sus recorridos por las comunidades afectadas.

El cantante y presentador de televisión Luis “Lucho” Pérez perdió su vivienda y la de su madre tras el terremoto que sacudió el país el pasado viernes.

En medio de la difícil situación que atraviesa su familia, se ha organizado con amigos, familiares y personas solidarias para llevar alimentos, ropa y otros artículos a comunidades afectadas de las provincias centrales.

Desde Guararé, donde coordina parte de las donaciones, Pérez relató que el sismo lo sorprendió junto a su hijo de un año y cuatro meses. La vivienda que perdió, contó, fue construida con mucho esfuerzo y era el lugar donde creció su familia.

Yo perdí mi casita. Con mucho esfuerzo, me costó muchos años”, lamentó.

También describió la incertidumbre que viven las miles de personas cuyas casas resultaron afectadas y que temen regresar a dormir bajo techo por posibles nuevos movimientos sísmicos.

Uno de los momentos más duros de su testimonio ocurrió cuando relató las condiciones en las que encontró a un niño pequeño con discapacidad durante sus recorridos por las comunidades afectadas.

Pérez contó que el infante, de aproximadamente un año, estaba durmiendo sobre una carreta cubierta de paja, una imagen que lo impactó profundamente y lo llevó a quebrarse mientras hablaba de la situación.

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Organiza donaciones

El presentador explicó que, junto a amigos y colaboradores, ha recorrido diferentes sectores para distribuir donaciones, entre ellos Yeraguera, Bajoguera, Güerita, Tulú y Llano de Piedra, además de coordinar entregas destinadas a comunidades del distrito de Los Pozos y Las Minas, en Herrera.

Según relató, parte de los alimentos se recibe en su vivienda, desde donde organizan las salidas hacia los sectores que requieren ayuda. También mencionó el apoyo de personas procedentes de Chiriquí, que enviaron un camión con alimentos valorados, según su estimación, en unos 15 mil dólares.

Sin embargo, advirtió que la distribución de las donaciones enfrenta dificultades debido a las distancias entre comunidades y a que, según lo que ha observado durante sus recorridos, algunos sectores todavía reportan que no han recibido asistencia, mientras en otros ya se han realizado entregas.

Por ello, hizo un llamado a quienes deseen colaborar para que, cuando les sea posible, lleven personalmente los donativos a las familias afectadas y procuren verificar que los productos lleguen a sus destinatarios.

Pérez también describió las condiciones de vulnerabilidad de algunas personas que encontró durante las jornadas de entrega, incluidos adultos mayores y familias con niños pequeños que permanecen en lugares improvisados para resguardarse.

La devastación era horrible. Las montañas, las lomas, los cerros se ven todo destruido. Las casas están en el suelo", expresó.

Isla Cañas

Pérez manifestó su preocupación por la situación de Isla Cañas, un lugar que conoce por sus visitas para participar en torneos de pesca. El cantante describió los cambios observados en el área y aseguró que algunas viviendas y terrenos quedan bajo el agua cuando sube la marea. La situación representa una pérdida para familias que habían invertido años de esfuerzo en sus propiedades.

¿Cómo ayudar a las familias afectadas?

Pérez puso a disposición el número 6826-6038 para las personas que deseen coordinar donaciones de alimentos, ropa y otros artículos, así como para quienes quieran sumarse a las jornadas de distribución.

También informó que esperaba recibir otro camión con alimentos y ropa el viernes, con el propósito de continuar apoyando a las comunidades afectadas.

Aunque perdió su vivienda y atraviesa su propio proceso de recuperación, el presentador aseguró que su prioridad en estos momentos es contribuir con las personas que enfrentan mayores dificultades para reconstruir sus vidas, especialmente los adultos mayores.

“Yo siento que a los viejitos del campo es más difícil, mucho más difícil que se puedan levantar”, expresó, al reflexionar sobre las posibilidades de recuperación de quienes tienen menos recursos y mayores dificultades para comenzar de nuevo.

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