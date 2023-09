Se mantiene mesa de diálogo entre gremios de salud, Minsa y CSS con Defensoría del Pueblo como mediadora

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la Defensoría del Pueblo como mediadora, el miércoles 27 de septiembre, continuó la mesa de mediación entre autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Caja de Seguro Social (CSS) con los miembros de los diferentes gremios del sector salud.

Para esta nueva reunión, continuaron, de forma simultánea, las dos mesas previamente establecidas: mesa general (en donde se abordan los temas de abastecimiento, insumos, médico-quirúrgicos e infraestructura) y la sub-mesa técnica que debate los temas relacionados con los médicos residentes e internos.

De acuerdo con Alessandro Ganci, asesor del Despacho Superior del Minsa, con la compra conjunta de medicamentos que se estará realizando muy pronto entre el Minsa y la CSS, se estará pasado del desabastecimiento crítico a prevención del desabastecimiento crítico. Agregó que luego de esta compra, se entrará en una fase de abastecimiento óptimo para tener la normativa y plataforma con el fin de no tener mayores problemas en cuanto a esta área.

“Se han planteado temas varios y hay diferencias normales como toda negociación, pero el objetivo es mantener el norte sobre que tenemos que mejorar las condiciones para que el pueblo panameño tenga una mejor salud”, destacó Ganci.

Durante la próxima semana se instalará la mesa técnica de profesionales de la Salud, por lo que se deberá discutir la metodología a llevar.

Por su parte, Jorge Pérez, miembro de la mesa y representante de los técnicos de enfermería, dijo que, en efecto, a tres semanas de iniciada estas reuniones, las autoridades han escuchado las peticiones de los trabajadores, quienes son el activo más valioso dentro de las instituciones.

“Nos sentimos complacidos de escuchar las inquietudes y aportar dentro de estas negociaciones, ya que, nosotros sentimos respuestas a situaciones particulares”, manifestó Pérez.

Reunión de la Mesa de Mediación de las autoridades de nuestra institución y @CSSPanama con los miembros de las diferentes organizaciones del sector salud. Se abordaron temas como el desabastecimiento médico, insumos médico-quirúrgicos y el mantenimiento de infraestructuras. pic.twitter.com/byxZ612ABh — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) 28 de septiembre de 2023

Añadió que este grupo lo integran más de 6 mil colaboradores en todo el país, y que se encuentra cerca de la población, además, aclaró que esta mesa o convocatoria del sector no se ha realizado de forma exclusiva a un sector en particular y que no existen imposiciones de ningún tipo por lo que es abierta para todos, por igual.

Para Kenia Batista, secretaria de la coordinadora nacional de gremios profesionales y técnicos de la Salud (Conageptrosa), una vez que se siga cumpliendo la metodología previamente establecida y aprobada, se debe trabajar en unísono el sistema de salud. A su vez, explicó que en la mesa se representan a más de 34 organizaciones de salud y se está trabajando en mejorar el sistema.

“Nos encontramos analizando las situaciones que se abordan en estas reuniones y luego se busca establecer cuáles son las propuestas que muchos de los gremios comparten en común o u otros, lo tengan de forma individual", puntualizó.