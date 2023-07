Este martes inicia el permiso temporal para extranjeros en Panamá

Ciudad de Panamá/El Permiso Temporal de Protección, se otorgará por un período único de dos años no prorrogables, de forma individual para cada solicitante, por lo tanto, no admite dependientes; de esta forma, las personas beneficiadas con el mismo podrán residir en el territorio de la República de Panamá, durante 2 años, cumpliendo con las obligaciones tributarias, de seguridad social, sanitarias y legales en general, que demanden su actividad, señaló el Servicio Nacional de Migración.

La subdirectora de Migración, María Isabel Saravia, señaló a TVN Noticias que se espera la presencia de alrededor de 200 personas diariamente durante los primeros días.

"Solicitamos un poco de paciencia y la cooperación, invitamos a que el público asista en transporte selectivo o colectivo para evitar problemas con el estacionamiento", solicitó Saravia.

De igual forma, aseguró que "esto no es una feria, ni un crisol de raza" y se puede asistir en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. "No es necesario hacer filas en hora de la madrugada", enfatizó.

Quienes aplicarán a este proceso, deben contar con 1 año de permanencia en el país; es decir, las personas que ingresaron este año a Panamá no podrán aplicar, únicamente quienes están en nuestro país desde el 17 de julio de 2022 a la actualidad y su estatus sea de irregulares.

Migración irregular

Saravia destacó con preocupación que se ha superado la cifra de migrantes que transitan por Panamá con 248 mil 901 personas, mientras que el año pasado transitaron por territorio canalero, 248 mil 284 personas de forma irregular. De este total, 51% son infantes de 5 años o menos.

Con información de Yenny Caballero