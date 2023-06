'Me la mataron' | Madre de la niña migrante panameña que murió bajo custodia de EEUU rogó por una ambulancia y se la negaron

Anadith Danay Reyes Álvarez, la niña migrante de 8 años nacida en Panamá y de padres hondureños, que murió mientras se encontraba bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), fue tratada por influenza, y tuvo síntomas durante varios días antes de fallecer en un hospital de Texas, reveló un informe de la patrulla fronteriza estadounidense sobre la investigación de su muerte y que ha sido publicado por medios como CNN, BBC Mundo, The New York Times, entre otros.

La investigación interna sugiere que la niña no recibió la atención adecuada en el tiempo oportuno.

"A mi hija la mataron, porque estuvo casi día y medio sin poder respirar", dijo Mabel Álvarez Benedicks, madre de Anadith, a medios locales según publicó la BBC Mundo. "Ella lloró y rogó por su vida y la ignoraron. No hicieron nada por ella".

El pasado 17 de mayo, la menor falleció, luego de que una enfermera que la vio cuatro veces en sus últimas 24 horas negó "tres o cuatro pedidos de la madre de la niña para que llamaran una ambulancia".

La entidad señaló que la familia de la menor llegó al centro el 14 de mayo. Ese mismo día su madre se dirigió a los médicos de la instalación porque la niña tenía síntomas de gripe, fiebre y sufría dolor. Entre el 14 y el 17 de mayo, el personal médico "informó haber tenido aproximadamente nueve encuentros con la niña y su madre" y trató a la pequeña con medicamentos, bolsas de hielo y duchas frías, detalla el medio RT Actualidad.

"A pesar de la condición de la niña, las preocupaciones de su madre y la serie de tratamientos necesarios para manejar su condición el personal no trasladó a la menor a un hospital", señaló la oficina.

El 17 de mayo, la madre volvió a dirigirse al personal médico cuando la menor pareció sufrir un ataque. Poco después, la niña dejó de responder, se le realizó la reanimación cardiopulmonar y finalmente fue hospitalizada. La menor fue declarada muerta a las 14:50 (hora local) por el personal del centro médico Valley Baptist en la ciudad de Harlingen (Texas).

Según el medio BBC, al parecer ningún miembro del personal médico estaba al tanto de que Anadith padecía anemia falciforme, una afección que generalmente requiere tratamiento de por vida, ni que presentaba antecedentes de enfermedad cardíaca congénita.

Los padres aseguran que informaron el historial médico de la niña cuando fueron detenidos por primera vez en una instalación migratoria diferente una semana antes.

Las reglas de la patrulla estadounidense indican que la detención no debe durar más de tres días, un plazo que suele excederse porque el procesamiento migratorio en la frontera se prolongó drásticamente en los últimos años.

Nunca fue trasladada a un hospital

Anadith falleció en aislamiento médico después de que diera positivo en el diagnóstico de gripe.

El circuito cerrado de televisión de la estación fronteriza de Harlingen no funcionaba cuando la niña murió y solo fueron documentadas tres consultas médicas.

Por ello, los investigadores se vieron obligados a reconstruir el caso a partir de entrevistas con el personal de la patrulla fronteriza.

"A pesar de la condición de la niña, las preocupaciones de su madre y la serie de tratamientos necesarios para controlar su condición, el personal médico contratado no la trasladó a un hospital para recibir atención de mayor nivel", apunta el informe.

El informe de la patrulla fronteriza sugiere que el personal sanitario que atendió a la niña nunca recurrió a los médicos de guardia, incluido un pediatra, para reportar el caso de Anadith.

Por su parte, la madre de la niña, Mabel Álvarez Benedicks, dijo en una entrevista que su hija ya no tenía signos vitales cuando recibió la ayuda y que las personas que atendieron a la menor estaban al tanto de sus antecedentes. "A mi hija la mataron porque estuvo casi día y medio sin poder respirar. Lloró y suplicó por su vida y la ignoraron. No hicieron nada por ella", aseveró Benedicks en declaraciones a Associated Press y publicado por RT Actualidad.

En un comunicado emitido el pasado 21 de mayo y citado por CNN en Español, el comisionado interino de CBP, Troy Miller, dijo: “Estamos profundamente entristecidos por la trágica muerte” y anunció una serie de acciones destinadas a “reforzar las políticas existentes y continuar asegurando la atención adecuada para todas las personas médicamente frágiles”.

La agencia ha revisado y continuará revisando los casos de “todas las personas médicamente frágiles conocidas” bajo custodia y, junto con el contratista de servicios médicos de la agencia, revisará los servicios prestados a las personas bajo custodia, “especialmente aquellas que están en riesgo médico”, dice Miller en el comunicado.

“El director médico del Departamento de Seguridad Nacional iniciará de inmediato una revisión de las prácticas de atención médica en las instalaciones de CBP y asegurará el despliegue de personal médico adicional según sea necesario”, dice Miller.

Anadith Tanay Reyes Álvarez de 8 años nació en Panamá y era hija de inmigrantes hondureños que llevaban varios años viviendo en Panamá, hasta que decidieron emprender el camino hacia los Estados Unidos.

En una nota publicada por el diario Los Angeles Times, el cónsul hondureño Leonardo Navas explicó que la niña había nacido con problemas cardíacos y fue operada hacía tres años en Panamá según le reveló el propio padre de la menor.

La familia estaba en un centro en Harlingen, Texas, en Rio Grande Valley, uno de los corredores de mayor actividad de cruces fronterizos de migrantes.

¿Qué dice Cancillería?

El pasado 19 de mayo, la Cancillería panameña respondió a TVN Noticias que luego de conocerse del fallecimiento de la menor de nacionalidad panameña no había recibido ningún reporte de las autoridades de Estados Unidos o solicitud de asistencia consular o contacto de familiares. La Cancillería informó que había iniciado diligencias de oficio respecto a este caso.

Ese mismo día, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, señaló que hasta ese momento no les había llegado un reporte oficial del caso.

"Yo traté de buscar información a través de ciertos campos que tengo de acción, pero no me ha llegado una información oficial, una vez que llegue lógicamente la tendremos que investigar y hacer pública". — Juan Manuel Pino - Ministro de Seguridad

TVN Noticias volvió a consultar a la Cancillería para obtener más detalles sobre este nuevo informe revelado por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, y se nos informó a través de un mensaje de texto que "por el momento no hemos recibido comunicación oficial sobre esta publicación que adjunta. Tan pronto seamos informados les mantendremos en la lista de difusión".

*Con información de www.bbcmundo.com; www.actualidad.rt.com; www.latimes.com y www.cnnespanol.cnn.com*