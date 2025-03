Meduca informa que este viernes 'es un día regular de clases'

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) informó que este viernes 21 de marzo de 2025 "es un día regular de clases". Meduca invitó a los docentes a "mantenerse en las aulas cumpliendo su compromiso y colaboración con el proceso de enseñanza y aprendizaje, fundamental para el futuro de nuestros estudiantes".

La ministra de Educación, Lucy Molinar, también convocó este jueves a una conferencia de prensa para reiterar que habrá "clases regulares" este viernes 21 de marzo, rechazando el llamado a huelga nacional por parte de los docentes.

Durante su intervención, Molinar hizo un llamado a la reflexión, señalando que "hay momentos como sociedad en los que tenemos derecho a no estar de acuerdo y a manifestar nuestro desacuerdo, pero hay algunas premisas que deben estar por encima o por delante de esas divisiones".

La titular del Meduca expresó su preocupación por la información que circula sobre la Caja de Seguro Social e invitó a "parar, escuchar y evaluar si vale la pena aventurar al país, en un momento como este, a una inestabilidad innecesaria ".

Molinar lamentó que "en los últimos años nuestro sistema educativo ha sido parte de todas las aventuras políticas" y destacó que "las grandes víctimas de todo, no importa quién gane o pierda, han sido los estudiantes, a quienes hemos usado de escudo para todas esas luchas".

En palabras de la ministra, “los números no mienten. Hemos fracasado en la formación de nuestros estudiantes y seguimos con una nota de fracaso cuando revisamos los niveles de deserción y desapego del estudiante a su proceso formativo”.

"Educación no tiene por qué vincularse a la lucha política partidista ni diaria porque nuestros estudiantes no lo merecen", expresó Molinar, quien también hizo un llamado a la calma, reflexión, poner al país por delante y que esto no es correcto ni justo y pidió a todo el país a que hagan un alto para volver a pensar lo que “estamos haciendo. Volver a sacrificar a nuestros estudiantes en una contienda en la que no sé quién gane es un pecado de lesa humanidad".