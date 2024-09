¿Cuántos menores de edad han sido detenidos durante los días de toque de queda en Colón? Te contamos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, advirtió que se tomarán medidas más enérgicas si el toque de queda no da resultados.

Colón/Colón puso en marcha la medida de toque de queda la noche de este lunes 2 de septiembre con el objetivo de reducir los índices de violencia que por años ha sufrido la provincia. Por medio de un perifoneo, las autoridades informaban que los menores de edad no podían estar en las calles.

Sin embargo, ya se han registrado 11 menores de edad detenidos por incumplir el toque de queda.

De acuerdo con las autoridades, el toque de queda ha sido efectivo porque los padres de familia han jugado un papel importante en la seguridad de sus hijos para protegerlos a partir de las 8:00 p.m. y así cumplir con esta medida.

Para los días viernes y sábado, el toque de queda tiene un horario un poco más flexible de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

"La Resolución #5 de la Gobernación busca rescatar a estos menores que no mantienen la presencia o el control de los padres para que tomen en consideración que no pueden estar en las calles. No sabemos si pueden ser parte del delito o víctimas del delito", explicó Eusebio Jaén, subcomisionado de la Policía Nacional.

Por su parte, Julio Hernández, Gobernador de Colón, manifestó que si la situación se sigue manteniendo con bajas aprehensiones se pudiera tomar en consideración flexibilizar los horarios, pero aseguró que todo depende del comportamiento de la población en general durante estos primeros días.

Las autoridades en Colón solicitan a los padres de familia estar más al pendiente de sus hijos, ya que las situaciones violentas están relacionadas con las pandillas y el crimen organizado.

Con información de Rolando Espinoza