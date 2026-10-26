Mides lleva carpas a familias que quedaron sin viviendas por el sismo

De acuerdo con la institución, en esta primera entrega, el Mides espera alcanzar a cerca de 106 familias en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inició la entrega de carpas familiares, destinadas a brindar alojamiento temporal a quienes perdieron sus viviendas en su totalidad.

Las carpas, donadas por organismos internacionales y gestionadas mediante el Despacho de la Primera Dama, representan una alternativa temporal de resguardo para las familias que desean regresar a sus comunidades, aun cuando sus viviendas hayan quedado destruidas e inhabitables, explicó la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.

De acuerdo con la institución, en esta primera entrega, el Mides espera alcanzar a cerca de 106 familias en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. En Coclé, la atención contempla los corregimientos de Penonomé Cabecera, El Coco, Río Grande, Toza y Pocrí, como parte de las acciones dirigidas a las comunidades impactadas por el movimiento sísmico.

La medida forma parte de las acciones para brindar respuestas permanentes y oportunas a las familias damnificadas. A través del Mides, se mantiene el compromiso de acompañarlas con atención social, entrega de insumos de primera necesidad, así como la atención y orientación psicológica en territorio, en coordinación con las instituciones responsables de impulsar soluciones habitacionales permanentes.

Albergues

Como parte del seguimiento a las familias damnificadas, el equipo técnico del Mides ha identificado 151 albergues con 1,206 familias y 5,642 personas. Los albergues se ubican en estructuras diversas: toldas (unas 70), cemento, mixtas, carpas, corrales, galeras y otras.

La población de damnificados incluye 1,044 niños, niñas y adolescentes, lo que representa un 18.5 %, 589 adultos mayores, un 10.4 % y 89 personas con discapacidad, es decir, 1.6 %, siendo estos grupos prioritarios que requieren especial atención y protección durante la respuesta a la emergencia.

En las zonas afectadas por el sismo, el Mides ha registrado 9,946 personas visitadas y atendidas, con 9,543 atenciones de trabajo social y 5,303 atenciones psicológicas, como parte del acompañamiento integral que brinda el Gobierno Nacional a las familias para atender sus necesidades y apoyar su recuperación emocional.

Paralelamente, el Mides puso en marcha una herramienta digital que integra información de siete fuentes para identificar las necesidades de las familias, dar seguimiento a la ayuda recibida y fortalecer la coordinación interinstitucional, con el objetivo de brindar una respuesta social más oportuna y efectiva en las zonas afectadas por el sismo y sus réplicas.

Se trata de la "Ficha Básica de Emergencia Social (Fibes)", un cuestionario breve que permite registrar, de manera georreferenciada, cuántas personas integran cada hogar, las pérdidas materiales sufridas, sus principales necesidades y la ayuda recibida.

La información busca conocer la situación de las 1,911 familias que permanecen en albergues, así como la del resto de los hogares afectados.

También le puede interesar: