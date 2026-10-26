Héroes por Panamá 2026: Liana Licona y Monique Amado llevan la educación vial y la solidaridad a la gala

Las líderes de la Fundación Mónica Licona y la iniciativa Cumple con Causa apuestan por la formación vial de los niños y la recaudación benéfica mediante celebraciones con propósito.

Ciudad de Panamá/Las calles panameñas evidencian cada día la urgencia de promover la educación vial, el respeto hacia los derechos de peatones y ciclistas y la preservación de los espacios públicos como aceras y cruces de seguridad.

Frente a esta problemática, Liana Licona, al frente de la Fundación Mónica Licona, impulsa una labor de concienciación orientada a prevenir accidentes y fomentar la empatía en la movilidad urbana.

Mediante proyectos como su "biciescuela", la fundación enseña a niños y niñas no solo a manejar bicicleta, sino a incorporar conductas de baja vulnerabilidad y valores de convivencia vial. Este proceso de enseñanza convierte a los más pequeños en agentes multiplicadores de buenas prácticas, capaces de llamar la atención de sus propios familiares cuando incurren en conductas inadecuadas al volante, tales como omitir el uso del cinturón o utilizar el teléfono móvil.

Por su parte, la transformación social también abarca la innovación en los modelos de voluntariado y donaciones. Monique Amado, creadora de la iniciativa Cumple con Causa, promueve un enfoque donde la celebración de un año más de vida se traduce en apoyo directo a diversas organizaciones sin fines de lucro en Panamá.

A través de campañas de cumpleaños con propósito, los obsequios y recursos festivos tradicionales se redirigen hacia compras de alimentos, medicinas y atención en salud. Con un alcance que supera las 1,000 campañas de cumpleaños realizadas y cerca de 600,000 dólares recaudados, la iniciativa ha logrado canalizar aportes significativos en beneficio de más de 70 organizaciones benéficas en el territorio nacional.

Gala estelar de Héroes por Panamá: horario y transmisión

Seis fundaciones estarán presentes con sus proyectos sociales durante la gala de Héroes por Panamá, la cual se transmitirá este miércoles 28 de octubre a las 8:00 p.m. por las pantallas de TVN. La audiencia podrá conocer a fondo ambas causas e impulsar su labor mediante la votación en el sitio web oficial del certamen.