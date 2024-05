Miembros de Cambio Democrático piden la renuncia de Rómulo Roux tras la derrota del 5 de mayo

Un grupo de la membresía de Cambio Democrático (CD), denominado 'Vanguardia Democrática' exige la renuncia de su actual presidente y excandidato presidencial Rómulo Roux, luego de la derrota en las urnas el pasado 5 de mayo, la segunda en hilo.

De acuerdo con los integrantes del colectivo que quedó de cuarto en la carrera presidencial y que solo logró 8 curules en la Asamblea Nacional, aseguran que la Junta Directiva actual no los representa y los alejó de las necesidades de la población.

Añadieron que no encuentran en Roux un dirigente político a la altura de las necesidades nacionales, así como piden que se establezca una fecha exacta para las elecciones internas del partido, de lo contrario, harán una autoconvocatoria, de acuerdo a los estatutos del colectivo.

Ellos consideran que, los fondos públicos pudieron ser usados para ayudar a las personas de los campos del país.

El pasado 5 de mayo, Roux, con todo y alianza con el partido Panameñista solo logró capitalizar 258, 818 votos, lo que permitió alcanzar un 11.38% de la elección popular, pero no le alcanzó para hacerse con la Presidencia de la República.

Asimismo, figuras importantes del partido como la diputada Ana Gisselle Rosas no logró la reelección, perdiendo su curul en la Asamblea Nacional.

Tras la derrota, Roux se ha mantenido activo en redes sociales, e incluso aclaró que la bancada no ha acordado alianzas con ningún partido o movimiento dentro de la Asamblea.

“Hoy me reuní con la bancada de CD para el período 2024-2029. No hemos discutido ni acordado alianzas/pactos con ningún partido o corriente. Nuestro compromiso es colaborar con las iniciativas del próximo gobierno que sean para resolver los grandes problemas que enfrenta el país, y oponernos a acciones que no sean en beneficio de nuestra gente. Reconocemos el mensaje alto y claro de la población este 5 de mayo en contra de la política tradicional”, escribió Roux en su cuenta de X.

Entre las personas que integraban el grupo está la actual alcaldesa de Penonomé, Paula González, y el exdiputado Abraham Martínez, así como la actual diputada Mayín Correa.