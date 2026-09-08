Ministerio de Seguridad abre convocatoria para jóvenes que aspiran a formarse como oficiales en EEUU

La oportunidad está dirigida a personas de entre 18 y 22 años de edad, quienes deberán cumplir una serie de requisitos académicos, físicos y personales para participar en el proceso de selección.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Seguridad Pública abrió una convocatoria dirigida a jóvenes panameños interesados en optar por una beca de formación para oficiales en academias policiales de Estados Unidos.

La oportunidad está dirigida a personas de entre 18 y 22 años de edad, quienes deberán cumplir una serie de requisitos académicos, físicos y personales para participar en el proceso de selección.

Entre las condiciones establecidas se exige una estatura mínima de 1.70 metros para los hombres y 1.65 metros para las mujeres, además de contar con visión 20/20 sin corrección, ser soltero y no tener dependientes.

Los aspirantes también deberán poseer un título de Bachiller en Ciencias, reconocido por el Ministerio de Educación (Meduca), con un promedio académico entre 4.0 y 5.0.

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Uno de los requisitos fundamentales es el dominio del idioma inglés. Los interesados deberán tener capacidad para mantener una conversación fluida y demostrar un buen manejo de la gramática.

En el área académica, también se requiere dominio de materias como álgebra, geometría, trigonometría y precálculo. A esto se suma una buena condición física y la capacidad para nadar.

La convocatoria establece además que los aspirantes no deben tener tatuajes ni perforaciones corporales. En el caso de las mujeres, se permitirá un solo orificio en cada uno de los lóbulos de las orejas.

Documentación requerida

Las personas que cumplan con los requisitos generales deberán presentar tres fotografías recientes tamaño carné, con fondo blanco: una de frente y una de cada perfil.

También deberán entregar los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento.

Récord policivo vigente.

Copia de la cédula de identidad personal.

Diploma de Bachiller en Ciencias, debidamente autenticado por el Meduca.

Créditos académicos correspondientes a décimo, undécimo y duodécimo grado, igualmente autenticados.

Quienes cuenten con certificados de cursos, diplomados de liderazgo u otros documentos que acrediten preparación o valores agregados podrán adjuntarlos a su expediente.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 7 de septiembre hasta el 23 de octubre de 2026, periodo en el que los jóvenes interesados deberán completar el proceso y presentar la documentación requerida para optar por esta oportunidad de formación policial en Estados Unidos.