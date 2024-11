Ministra Molinar es cuestionada por contrataciones directas en medio de sustentació de traslado de partidas

La ministra de Educación, Lucy Molinar, acudió a la Comisión de Presupuesto para sustentar dos traslados de partidas, uno por $38 millones y otro por $6 millones, que incluye dineros para pagar la compra de computadoras que serán entregadas a docentes y estudiantes a partir del 2025.

A la titular de Educación se le cuestionó por convenio con la fundación One Laptop per Child, que justamente establece la adquisición del equipo tecnológico. Los diputados preguntaron por qué se está solicitando el dinero para el pago de este convenio si aún no ha sido aprobado por el Consejo de Gabinete.

Frente a esto, Molinar contestó que “el convenio está en proceso, tiene que ir a Presidencia, se va a discutir en el Consejo de Gabinete y a partir de ahí, entonces es un documento público".

Agregó que, Meduca tiene un convenio con una empresa que va a proveer.

No es una empresa, es una fundación que se dedica a desarrollar proyectos de tecnología”.

El controversial convenio que nace de una contratación de forma directa, debido a que los precios en Panamá Compra eran elevados, según ha explicado anteriormente la Ministra, ha objeto de cuestionamientos por las formas en que se realizó.

No obstante, Molinar también ha dicho que el contrato para proveer de internet a las escuelas no se hará por medio de Panamá Compra, aduciendo que si se hace por medio de este mecanismo, se pagaría 360 dólares por el mismo internet que en una residencia cuesta 36 dólares.

Criticó este método en el que, según ella, el Estado pierde.

Información de Meredith Serracín