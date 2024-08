Ministra Molinar tras condena a instructor por posesión de pornografía infantil: 'Los niños no se tocan'

Santiago, Veraguas/Un hombre de 19 años fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión por delitos contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de exhibicionismo obsceno y posesión de pornografía infantil, tras firmar un acuerdo de pena validado por la jueza de garantías de la provincia de Veraguas, Julissa González.

El Órgano Judicial dio a conocer la información, señalando que, mediante la sentencia condenatoria N° 470, la jueza ordenó como pena accesoria la inhabilitación del condenado para ejercer cargos, oficios o profesiones en centros escolares, parques, parvularios o lugares que agrupen menores de edad, por un período de 5 años, una vez cumplida la pena principal.

Ante esta condena, la ministra de Educación, Lucy Molinar, se pronunció afirmando que no será tolerante con casos que afecten a menores de edad en las escuelas.

"No hay negocio, sin importar qué", declaró Molinar. "Ese es uno de los temas que prefiero no lidiar, pero no nos va a temblar la mano para hacer lo que haya que hacer. Los niños no se tocan. Eso sí que no es negociable", enfatizó.

En la audiencia, realizada este martes 27 de agosto en el Sistema Penal Acusatorio de Veraguas, participaron el fiscal Pablo Pimentel en representación del Ministerio Público, y la defensora técnica particular Carla Pérez, quien representó al sentenciado.

Este caso penal está relacionado con hechos denunciados en septiembre de 2023, en los que se involucró al director de una banda de música de un centro educativo ubicado en Veraguas, en perjuicio de una menor de edad.

Con información de Ney Castillo