Ministra de Trabajo sostuvo reunión con dirigentes del Suntracs ¿De qué hablaron?

Ciudad de Panamá/La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, sostuvo una reunión con dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), donde indicó que este es un sector importante que mantiene una situación y será apoyado dentro del marco de acción como titular. Aseguró que será una ministra de puertas abiertas y establecerá una mesa de trabajo y apoyará en lo que la ley le permita.

Muñoz aseguró que el equipo del Suntracs no solo es tema de congelamiento de cuentas, sino de diversas temáticas.

Ellos, Suntracs son un sector importante de la población que tenemos que valorar y honrar", expresó Muñoz.

También, Muñoz manifestó que los principales usuarios del Ministerio de Trabajo son la clase trabajadora y que las cuentas son un sector que hay que honrarle, aunque dejó claro que no es su cargo quien decide si se les abre o no la cuenta. De igual manera, sostuvo que en torno al tema con los dirigentes no será la primera reunión, sino que vendrán muchas más.

Yo no soy el ente que intercede, pero yo soy el ente que los escucha y busca las maneras de conciliar y ver los temas para apoyarlos", manifestó la ministra Muñoz.

Dentro de la reunión vieron otros temas de la dirección de trabajo, de las inspecciones, además de temas que trabajarán en conjunto.

Las acciones para recuperar el sector de la construcción se darán poco a poco, aseguró la ministra de Trabajo.

En torno al tema que propuso el presidente de la República, José Raúl Mulino, de 'Mi primer empleo', la titular señaló que tienen 1,000 plazas para ofrecer esa primera mano, siendo una realidad y hay empresas que han apoyado, incluso existen jóvenes capacitados de profesionales de universidades, vocacional y con paso firme.

Muñoz destacó que trabaja en las propuestas del ministerio de trabajo hacia la Asamblea Nacional, en la modificación y creación de nuevas normas, donde las mismas tienen que ser sostenibles en el tiempo y económicas y hacerse de la forma correcta.

Asimismo, Saúl Méndez, secretario general del Suntracs manifestó que es la segunda reunión que sostiene con Jackeline Muñoz, antes siendo ministra designada y ahora como ministra de Trabajo.

Indicó que entregó un documento que recoge información de las cuentas y ha explicado su punto de vista con relación al tema.

Tenemos cómo sustentar las acciones nuestras en función de tanto las acciones administrativas en la Superintendencia de Bancos como las acciones penales que hemos presentado", dijo Méndez.

Según Méndez, lo que existe detrás del congelamiento de la cuenta de su gremio es una arbitrariedad, persecución o asociación ilícita para perseguirlos y dejó claro que todos los recursos de Suntracs son legales. Expuso que la actuación de Juan Melillo, gerente general de la Caja de Ahorros, afrentará su problema de carácter penal y civil por el daño generado.

Han acordado con la ministra de Trabajo discutir términos que involucran a los trabajadores de la construcción, pliegos de peticiones y también exigen el cumplimiento del reglamento de seguridad, entre otros.

Además, plantearon a la ministra Muñoz las inquietudes en torno a políticas de empleo, reactivación de proyectos, y aspiran a una jubilación justa para los trabajadores de la construcción.