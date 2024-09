Minsa inicia auditoría interna por caso de compra de perforadoras para pozos en la administración Cortizo

Estas máquinas están dadas de bajas, y no se podrán utilizar para iniciar con el plan de perforación de pozos, dado que están siendo objeto de una investigación.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), inició una auditoría interna con la revisión exhaustiva de procedimientos que se realizaron en la compra de casi $10 millones en máquinas perforadoras, bombas sumergibles, materiales y otros equipos requeridos para su funcionamiento, durante la pasada administración.

Igualmente, el seguimiento e investigaciones para deslindar responsabilidades.

Sobre este tema, el mandatario mencionó que las actas de aceptación de los diferentes equipos fueron emitidas entre el 5 de diciembre de 2023 y el 17 de diciembre de 2023, y las perforadoras fueron pagadas en mayo de 2024.

Sin embargo, los equipos fueron entregados físicamente el 30 de junio de 2024. “Esto implica que las perforadoras llegaron a Panamá 6 meses después de la supuesta entrega descrita en las actas; casi dos meses después de que fueran pagadas en su totalidad; y dos días antes de entrar el nuevo gobierno”, sostuvo el presidente Mulino.

Señaló que no hubo acta oficial de la verdadera entrega; los camiones con el equipo de perforadoras llegaron en donde se encuentra el Instituto de Salud Mental y fueron ubicados en el patio el domingo 30 de junio, dos días antes de dejar el gobierno, y en horas de la noche.

Adicionalmente, el manual de instrucciones de las perforadoras fue entregado en idioma chino, lo que hace imposible a los funcionarios del MINSA entender la forma de operarlas, ni de verificar si efectivamente fueron los equipos solicitados.

Hasta la fecha, las especificaciones de la maquinaria no han sido entregadas. “Al no contar con las especificaciones técnicas ni manual de uso de las máquinas perforadoras, no existe certeza de que las mismas funcionen correctamente”, agregó.

En relación con las irregularidades detectadas en la compra de bombas sumergibles necesarias para el correcto funcionamiento de los pozos, dijo que la pasada administración del Minsa, levantó un pliego de cargos con las especificaciones técnicas, pero una vez adjudicada la compra, el proveedor de manera unilateral indicó que no tenía disponibles las bombas descritas en el contrato y que las reemplazarían por otras diferentes, sin ningún tipo de documentación para acreditar su procedencia.

Cabe resaltar que esto fue aceptado por la administración anterior mediante memoriales, sin contar con el aval de la Contraloría General de la República, a contravía de lo que ordena la Ley de Contrataciones Públicas.

Mulino, explicó que mientras se desarrolle la investigación y se determine si las perforadoras y bombas pueden ser utilizadas, el Gobierno Nacional realizará licitaciones rápidas para contratar a empresas idóneas que sigan adelante con el plan de construcción de pozos en diferentes partes del país.

Adelantó que estas máquinas están dadas de bajas, y no se podrán utilizar para iniciar con el plan de perforación de pozos, dado que están siendo objeto de una investigación. Las declaraciones del presidente de la república se dieron durante la realización de la conferencia de prensa matutina de este jueves 5 de septiembre.

La semana pasada el jefe de Estado panameño giró instrucciones al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público, por múltiples irregularidades encontradas en la adquisición de las máquinas perforadoras de pozos, bombas sumergibles, materiales y equipos requeridos por la pasada administración, durante el estado de emergencia ambiental declarado en toda la República de Panamá, través de Resolución de Gabinete N°48 del 30 de mayo de 2023.