Canal de Panamá: Expresidenta Mireya Moscoso rechaza injerencia de EEUU

Ciudad de Panamá, Panamá/La expresidenta de la República, Mireya Moscoso, se pronunció sobre la reciente audiencia en el Senado de Estados Unidos en la que se abordó la situación del canal de Panamá, las concesiones portuarias y la presencia de China en el país.

Moscoso pidió que se presenten las pruebas necesarias ante las acusaciones de presuntos actos de corrupción vinculados a concesiones otorgadas en administraciones pasadas.

“Ese es un tema cerrado. Uno se pregunta por qué ahora Estados Unidos está diciendo que hay que devolverles el Canal. No, ese es un tema de un tratado, el cual fue finiquitado el 31 de diciembre de 1999. Se hizo un acto aquí en las esclusas, adonde el presidente Jimmy Carter vino y me entrega los documentos. Una vez que me entrega el documento, me dijo: Es suyo. Panamá", relató

En palabras de la exmandataria, “Aquí no es el Canal, aquí es la relación con China, los puertos. Eso es lo que a ellos les interesa, pienso yo”, expresó. Manifestó que, a su parecer, no se puede volver a pensar que se va a abrir el Canal para devolvérselo a Estados Unidos o una participación sobre la devolución del Canal o una posible participación de Estados Unidos. “No, señores. Ese es un tema cerrado y los millones de panameños no estamos de acuerdo con eso”, sentenció.

Ante las denuncias de presunta corrupción en concesiones otorgadas a diversas empresas durante pasadas administraciones, señaló que las autoridades estadounidenses deben demostrarlo y presentar las debidas pruebas. “Traigan pruebas. Pero aquí alegremente no nos van a venir a decir ‘les vamos a quitar el Canal”, sostuvo.

La exmandataria también abordó la polémica sobre la decisión de establecer relaciones diplomáticas con China, señalando que es un tema que debe analizarse con mayor profundidad. Moscoso brindó estas declaraciones en el marco de la firma del convenio para la producción del documental “Mireya, la fortaleza de una mujer”, un proyecto que busca resaltar la participación de la mujer en la política.

Con información de Heady Morán.