Mireya Moscoso sobre situación en el Panameñismo: 'desgraciadamente ha decaído mucho'

Ciudad de Panamá/Mireya Moscoso, expresidenta de la República, se refirió a la crisis del Partido Panameñista y su futuro.

Moscoso, quien se trasladó a la provincia de Veraguas para participar de una reunión con convencionales, llamó a sus copartidarios de otras provincias a replicar encuentros como este.

Esto, para que se empapen de cómo va el partido, qué se espera, si habrá cambios en el colectivo o si hay alguna esperanza de cambio, de cara a las elecciones de 2029-

Moscoso reconoció que “desgraciadamente el panameñismo ha decaído mucho, pasando de 8% a 3%. Aunado a eso, cada día hay más renuncias a lo interno del partido, dijo.

En agosto pasado, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, dijo tener claro, que tras el resultado de los comicios de mayo pasado, debía pasar por un proceso de renovación a lo interno.

En ese momento, Blandón aportó que había dos caminos, adelantar la renovación del directorio a través de una convención extraordinaria y elegir un directorio transitorio que termine el periodo actual (hasta 2027) o que el directorio permanezca vigente, tal cual está.

No obstante, reiteró que lo que más le conviene a su colectivo es una renovación, que no espere hasta 2027.

Esto me preocupa, porque este es el partido del doctor Arnulfo Arias, que era un colectivo gigantesco y hoy somos minúsculos — Mireya Moscoso - Expresidenta de Panamá

En ese sentido, Moscoso recomendó a las bases conversar con todos y preguntar qué desean y cómo se pueden hacer los cambios que tanto necesita el panameñismo.

Por otro lado, Moscoso, quien fue jefa de Estado de 1999 a 2004, dio su punto de vista sobre la labor que hasta el momento ha ejercido el presidente, José Raúl Mulino. La política consideró que hay que darle tiempo para que vaya cambiando lo que está mal

El país se siente abandonado. Creo que tenemos un presidente que está poniendo las tildes sobre las ies y lo que quiere para Panamá. La gestión de él hasta ahora es excelente

Sobre la encrucijada que hay por la aprobación o rechazo del Presupuesto General de Estado recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la exmandataria trajo al presente lo que le tocó vivir durante su mandato y contó que el primer año la dejaron gobernar.

Sin embargo, todo cambió en el segundo año cuando no tuvo mayoría y tuvo que recurrir al presupuesto del año anterior

"Fue un año muy difícil porque no había dinero", afirmó.

Su situación se asemeja a la que experimenta actualmente Mulino presidiendo el país. No obstante, al margen de ello, dijo no perder la esperanza de que los diputados entiendan que esto no es política barata. Es pensar en los que menos tienen y quieren un cambio.

Con información de Ney Castillo