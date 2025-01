Mitradel rinde cuentas de los primeros seis meses de gestión y sus proyecciones para 2025

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) presentó el informe de los 6 primeros meses de gestión, enfocado en su plan “Mi primer empleo”, el cual benefició a más de 600 jóvenes en su primera fase. También se habló del programa de orientación vocacional que atendió a unos 2,210 estudiantes de unos 20 colegios de todo el país.

Mediante reclutamiento focalizado se insertaron a más de 2,600 personas en el mercado laboral, según explicó la ministra de Trabajo, Jackeline Múñoz. “Hemos logrado bajar la mora que había en los permisos de trabajo”, precisó Múñoz.

Aseguró que se han hecho acuerdos con las empresas privadas para insertar a los desempleados en el mercado laboral, post pandemia.

En medio de la presentación del informe, Múñoz hizo una advertencia en el sentido de que no se entregaran fondos o subsidios que se generan a través del seguro educativo a los sindicatos, que no presenten antes un informe sobre en qué se utilizan estos fondos, debido a que no los están recibiendo ni en tiempo ni forma oportuna.

Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, se refirió a este tema y aseguró que siempre se ha mantenido el criterio de que los informes tienen que ser entregados. Sin embargo, señaló que sí existen cambios en el proceso para entregar los informes; con la nueva administración es "otra cosa".

Para este 2025, el Mitradel espera superar las cifras de los programas 'Mi primer empleo' y la orientación vocacional.

Con información de Luis Jiménez