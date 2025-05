Mulino: 'La soberanía de Panamá no está en juego' en memorándum de entendimiento con EEUU

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos no implica en ningún momento la cesión de soberanía, ni la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional.

El mandatario fue enfático al señalar que el acuerdo firmado con Estados Unidos no contempla la creación de bases militares, ni temporales ni permanentes, y que todas las instalaciones utilizadas para actividades conjuntas seguirán siendo propiedad exclusiva del Estado panameño. “Aquí no hay cesión de territorio ni control a ninguna potencia extranjera, lo hace Estados Unidos de América”, declaró Mulino.

Además, resaltó que el Ministerio de Seguridad de Panamá mantiene el control total sobre las áreas involucradas, permitiendo el acceso al personal estadounidense únicamente cuando se considere necesario. El acuerdo, según explicó, respeta la Constitución panameña, las leyes nacionales y el Tratado de Neutralidad del Canal.

Mulino también subrayó que el Memorando puede ser terminado por Panamá en cualquier momento, a diferencia de otros tratados internacionales sin cláusulas de denuncia. Este mecanismo, dijo, garantiza la flexibilidad y la defensa de los intereses nacionales.

En respuesta a sectores que han manifestado oposición al acuerdo, el presidente expresó su preocupación por la desinformación que —según él— se ha difundido en torno al tema. “Es triste ver a personas educadas y con trayectoria en la vida pública promover falsedades sobre un tema tan delicado para el país”, sostuvo.

Para Mulino, este tipo de colaboración fortalece la capacidad del país para enfrentar delitos internacionales, como el narcotráfico, el lavado de dinero y el ciberterrorismo. “Necesitamos actualizar nuestro sistema de seguridad y este acuerdo apunta precisamente a eso”, agregó.

Finalmente, el presidente reiteró que la soberanía panameña no está en juego y llamó a la población a no dejarse llevar por discursos alarmistas. “La soberanía de Panamá no se entrega ni se regala”, concluyó.