Presidente Mulino no modificará la Ley de la CSS y dice a docentes: 'Lo que están haciendo es un crimen'

Reiteró que no tiene nada que dialogar porque la Ley 462 ya está vigente.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves 8 de mayo a la Ley de la Caja de Seguro Social (CSS) y las acciones de protesta de gremios, sindicatos y sectores que exigen la derogación. Recalcó que no tiene nada que dialogar y no se modificará porque la Ley 462 está vigente.

En su conferencia de prensa, Mulino dijo que se han esbozado falsedades en torno a la ley. Recalcó que no ha visto una ley más analizada y consultada en la Asamblea Nacional.

Hubo momentos en que pensó que se perdería la ley, sin embargo, dijo que el debate que se dio fue aleccionador, porque nutrió el “proceso democrático de discusión de una ley que fue polémica”. “Nadie puede decir que se hizo un madrugonazo para el día de la Madre, para Navidad, para Año Nuevo, o que se aprobó a las 4:00 de la mañana de x día”.

Mulino indicó que desde agosto del año pasado, cuando citó a los sectores, se les explicó la mecánica y “desde ese día estos grupos, de todos conocidos, plantearon la misma posición que están tratando de imponer hoy día”.

Agregó que en la ley no se aumenta la edad de jubilación, aunque en seis años hay que hacer una revisión técnica.

“Esa ley no afecta a los educadores, es un crimen lo que están haciendo, es un crimen que estén usando a sus estudiantes de escudo para protestas políticas o politiqueras, no hay razón porque no hay nada en el sector educativo sucediendo para paralizar el país”.

Mulino manifestó que la Ley 462 no privatiza ningún servicio de la seguridad social.

En cuanto al tema de los fondos, el presidente dijo que son muchos, pero se destacó que serán manejados en un 90% por los bancos del Estado y el diferencial con mejores tasas se diversificará atendiendo a la rentabilidad que puedan producir.

“Muchos de esos gremios estuvieron representados en la Junta Directiva por años… Esa gente vio pasar delante de ellos el deterioro, el despilfarro y la corrupción de la Caja de Seguro Social, si de autoridad moral estamos hablando, no creo que tengan la suficiente para venir a cuestionar hoy lo que ellos, como miembros de esa Junta Directiva, no quisieron hacer durante tantos años”.

Los docentes, gremios y sindicatos en diferentes partes del país realizan movilizaciones para exigir la derogación de la ley. En varias ocasiones el presidente ha manifestado que no se derogará.