Mulino junto a varios ministros se trasladan a las zonas afectadas por inundaciones

En medio de la emergencia que viven varias provincias debido a las condiciones climatológicas que han azotando al país durante las últimas 24 horas, el presidente José Raúl Mulino le pidió a todas las instituciones del Estado que "se olviden de las fiestas patrias" y se activen cada uno desde su trinchera en apoyo a las labores que actualmente realizan los equipos de rescate junto a la Fuerza de Tarea Conjunta. A través de una llamada telefónica, el mandatario hizo saber que está muy bien informado de todo lo que está ocurriendo, especialmente en las zonas más afectadas como Veraguas, Chiriquí, Los Santos y Herrera.

"Le pido a cada uno de ustedes que se active, olvídense de las fiestas patrias por ahora, y dedíquense a partir de ya a coordinar con Sinaproc y las demás entidades, Ministerio de Salud, MOP, Bomberos, Fuerza Pública, para los propósitos de coordinar la ayuda a los damnificados y todo lo que pueda venir porque el pronóstico de tiempo está complicado para mañana, son 24 horas más de lluvia", se le escucha decir en un video publicado en sus redes sociales.

No obstante, poco tiempo después de publicar el video, Mulino emitió un mensaje en su cuenta de X anunciando que se trasladaba a las zonas afectadas. “Los datos meteorológicos son preocupantes, ya que se estima que las lluvias continuarán. Nos estamos preparando para ayudar a todos quienes lo necesiten. No escatimaremos recursos ni personal para llevar soluciones y prevenir complicaciones. He decidido, junto a varios ministros, desplazarnos a las zonas afectadas. No hay mejor patriotismo que el trabajo de panameños por panameños”, escribió al pie del video donde se le ve acompañado de su esposa, Maricel Cohen de Mulino, el canciller Javier Martínez Acha, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El jefe de estado informó que además de él, también instruyó a varios de sus ministros y viceministros para que se desplacen a las provincias con situaciones de emergencia. “Estarán en las próximas horas en los lugares afectados. No escatimaremos recursos ni personal para solucionar problemas y prevenir complicaciones”, indicó.

Desde que se dieron los primeros reportes de inundaciones durante la tarde del sábado 2 de noviembre, Mulino se ha mantenido en constante comunicación con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo y desde la ciudad, ha dado órdenes expresas para que se atienda con la debida inmediatez a los damnificados.

“Estamos siguiendo de cerca la situación del interior por razón de las fuertes lluvias. La Ministra de Gobierno Montalvo está al frente de todas las acciones desde Veraguas. Sinaproc, igualmente junto con al IMA y Despacho de Primera Dama. Sigo pendiente y muy de cerca el desarrollo esperando q el tiempo mejore pronto. No los dejaré solos”.

El presidente también señaló que en las últimas horas el Gobierno ha enviado camiones con ayuda para los afectados.

Por otro lado, el Despacho de la Primera Dama habilitó la Casa Club del parque Omar como centro de acopio para recibir donaciones para las familias afectadas por las inundaciones. A través de un comunicado, el Despacho de la Primera Dama señaló que la Casa Club está habilitada a partir de la fecha en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y que todas las donaciones que se reciban en respuesta a las inundaciones serán canalizadas exclusivamente a través de las gobernaciones de cada provincia.

Entre los artículos de mayor prioridad que se necesitan están: